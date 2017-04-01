Turistik denizaltı balıklara yaradı

ANTALYA'da geçen ay ilk dalışını gerçekleştiren turistik denizaltı Nemo Primero'nun dalış yapacağı bölgede, balık yemlemesi yapılıyor. Bölgedeki balık popülasyonunu dalış noktasına yoğunlaştırmak isteyen şirket, Sıçan Adası çevresinde 24 saat yemleme yapıyor.

5 milyon Euro'ya yakın modernizasyon bütçesiyle İspanya'da yenilenerek Antalya'ya getirilen turistik denizaltı 'Nemo Primero'nun dalış yapacağı nokta, deniz canlıları popülasyonu bakımından zenginleştiriliyor. Turistlerin, 1 saat 15 dakika süren dalış sırasında renkli deniz canlılarıyla farklı bir su altı yaşamı görmek isteyeceklerini bildiklerini belirten Submarine Turkey, IHS Travel ve Touristfly Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Yavuzyiğit, dalış noktasında su altı yaşamını hareketlendirmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Sıçan Adası'nın sahile bakan batı yakasının sığ bir derinliğe sahip olduğunu anlatan Yavuzyiğit, "Adanın en ilgi çekici bölümü kuzey doğu yakası. Kayalık dip yapısı 40 metreye kadar iniyor. Aynı zamanda doğusunda küçük bir mağaranın olması da sualtı meraklıları için hoş bir sürpriz. Bölgede yapılan yemleme çalışmaları ile çevredeki balık popülasyonunun dalış bölgesine çekilmesi amaçlanıyor" dedi.

DALIŞ NOKTASI DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILACAK

Turistik dalış sırasında balık sürülerinin, deniz dibi manzarasının dikkat çekici olması gerektiğini kaydeden Yavuzyiğit, "Dalış yapılacak nokta deniz trafiğine kapatılacak. Bu güvenli dalış için gerekli. Hem de bölgedeki balık sürülerinin deniz araçlarının motor gürültüsünden kaçmalarının önüne geçecek. Nemo ile dalış yapan turistleri rengarenk bir deniz dibi yaşamı bekliyor" diye konuştu.

SİVİL DENİZALTI SAHİBİ 7 ÜLKEDEN BİRİSİYİZ

Turistik denizaltının ardından hedeflerinin milli denizaltı olduğunu kaydeden Yunus Emre Yavuzyiğit, şöyle dedi:

"Uzun soluklu bir proje oldu, yola çıktığımızda yalnızdık, öncü olmak ve arkamızdan gelenlerin daha iyi şartlarda yol almalarını sağlamak için çok emek harcadık. Projeye ilk başladığımızda 'Nemo Primero' bir metal yığını gibi görünüyordu ama ülkemiz bugün sivil denizaltı sahibi olan yedi ülkeden biri. Türkiye için bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye ilk turistik denizaltına sahip. Neden bizim de kıyılarımız, denizlerimiz ve denizaltı hakkında yerli yapım filmlerimiz, dizilerimiz olmasın. Bu unutulmaz deneyim, bu güzel kıyılar ve sualtı zenginliklerimiz hepimize açık olmalı. Bu konuda her türlü işbirliğine de açığız."

DHA