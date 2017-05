Turistik mahallede su borusu patladı

BODRUM'un turistik Torba Mahallesi'nde bu sabah patlayan su borusu, dükkanları ve caddeleri çamur içinde bıraktı. Muhtar Suat Kaya, 'Bu su hattı hemen her gün patlıyor. Tonlarca su yola aktığı gibi işyerlerini, evleri su basıyor' dedi.

Torba Mahallesi Bedri Koraman Caddesi'nde bugün saat 07.30'da patlayan içme suyu şebekesi, yaklaşık 1.5 saat caddeye aktı. Yola akan tonlarca su, önce caddeyi göle çevirdi, ardından Göktepe Çarşısı'ndaki 5 işyerinde su baskınına yol açtı. Caddenin bir bölümü patlayan su hattı nedeniyle kullanılamaz hale gelip trafiğe kapatılırken, Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya ve esnaf önlem aldı.

Sabah erken saatlerde işe gelenler, işyerindeki çamurlu suları görünce şoke oldu. Su baskını olan işletmelerden bir marketin çalışanı Mustafa Kurt, 'Sabah geldiğimizde çamur ve sulardan dükkanlara giremedik. Girdiğimizde ise her yer çamur ve su içindeydi. Birçok malzeme ıslandı, zarar gördü' dedi.

'HER GÜN SU HATTI PATLAR MI'

Mahalle Muhtarı Suat Kaya ise, 'Bu hattın borusu haftada 5-6 kez patlıyor. Aylardır Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MUSKİ) yazmadığım dilekçe, etmediğim telefon kalmadı. Defalarca uyardım, 'Felaketi mi bekliyorsunuz' dedim. Turistler gelmeye başladı, caddeler çamur içinde. Altı üstü 1 kilometrelik su hattı yenilenecek. Bunu yapmak bu kadar zor mu Ben MUSKİ'yi arayıp yardım istemekten utanır oldum' dedi.

Olay yerine gelen bir MUSKİ çalışanına esnafın tepkisi sert oldu. MUSKİ personeli, 'Biz arıza ekibiyiz; arızayı duyar duymaz geldik. Bu patlamalar aşırı basınçtan oluyor. Doldur boşalt yapıyoruz. Borular basınca dayanmıyor. Az basınç verdiğimiz zaman bu kez vatandaş suyumuz tazyikli akmıyor diyor. Benim yapabileceğim şey, şu anda arızayı gidermeye çalışmak' dedi.

Esnaf muhtarlık aracılığıyla zarar ziyan tespitine başladı.

DHA