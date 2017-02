Turizm dünyasından ITB Berlin'e çıkarma

ANTALYA, dünyanın en büyük turizm fuarlarından Uluslararası Turizm Borsası- Berlin'de (ITB Berlin) İbradı'dan Kaş'a, Konyaaltı'ndan Alanya'ya tüm turizm bölgelerinin tanıtımını yapacak. Fuar nedeniyle Antalya'dan 180'er kişilik 2 özel uçak kaldırılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da fuarda turizmcileri yalnız bırakmayacak.

Her yıl Antalya'da turizm sezonu öncesi en önemli belirleyici unsurlardan biri olarak gösterilen ITB Berlin Turizm Fuarı, 8- 12 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Yıllardan bu yana Rusya ile birlikte Antalya'nın iki ana pazarından biri olan Almanya'dan 2016'da yüzde 34 düşüşle 1 milyon 975 bin turistin ağırlandığı kentte 2017'nin ocak ayında ise 2016'ya göre yüzde 52'lik gerileme oldu.

8 MART'TA BAŞLIYOR

En çok turist ağırlanan ülke olan Alman pazarında yaşanan çok ciddi düzeydeki bu düşüşler nedeniyle, Antalya'da bu yıl ITB Berlin Turizm Fuarı çok daha büyük bir önem kazandı. İmzalanan sözleşmeler, iş bağlantıları ve belirlenen fiyatlarla turizm sektörünün borsası niteliğine sahip dünyanın en önemli turizm organizasyonlarından ITB Berlin Fuarı, 8 Mart Çarşamba günü başlıyor. Fuar, 12 Mart Pazar günü sona erecek.

EN BÜYÜK STANT TÜRKİYE

Fuara 80'in üzerinde ülkeden tur operatörleri, oteller, uçak şirketleri, online rezervasyon yapan internet siteleri başta olmak üzere turizm örgütleri, bakanlıklar, yerel yönetimler katılacak. Fuarda Türkiye 3 bin 79 metrekarenin üzerinde stantta, fuarın ilk 3 günü turizm profesyonellerine, son 2 günü tatilcilere turizm değerlerini, konaklama tesislerini tanıtacak. Fuarda Türkiye standının yaklaşık 1000 metrekaresi ise tamamıyla Antalya'ya ait olacak.

26 SALONDA 160 BİN METREKARE

160 bin metrekarelik alanda 26 farklı salonda düzenlenecek fuarı gezebilmek için ziyaretçiler salonlar arasında ücretsiz dolmuş seferlerini kullanmak zorunda. Fuarı her yıl ortalama 50 ile 70 arasında ülkenin turizm bakanı ziyaret ediyor. Bu yılki fuarı, 115 bini turizm profesyoneli olmak üzere 170 bin kişinin gezmesi bekleniyor.

EN KALABALIK KATILIM TÜRKİYE

Türkiye, 50'nci yılında ITB Berlin Fuarı'nın en iddialı ülkesi olmaya hazırlanıyor. Fuarda otellerden tur şirketlerine, araç kiralama şirketlerinden turizm acentalarına, yerel yönetimlere, valiliklere ve turizm sektörünün sivil toplum kuruluşlarına 400'e yakın katılımcı yer alacak. Turizm bölgelerinin özel tanıtımına ağırlık verilecek fuarda, Türkiye en kalabalık katılımı sergileyecek ülke olacak.

ANTALYA'DAN İKİ UÇAK FUARDA

Fuarda Antalya, Alanya'dan Kaş'a, hatta Toros dağları eteklerindeki İbradı'ya kadar tüm turizm bölgelerini Avrupa pazarına taşıyacak. Bunun için oteller, seyahat acentaları, tur operatörlerinin yanı sıra, sektörün sivil toplum örgütleri de ITB Berlin'e katılacak. Antalya'dan ITB Berlin için Corendon ve Sunexpress havayolu firmaları iki özel uçak kaldıracak. Her iki firmanın da 180'er kişilik uçakları 7 Mart'ta Antalya'dan Berlin'e uçacak.

BİRLİK, BELEDİYE VE VAKIFLAR

Fuarda Antalya'ya ait 1000 metrekarelik alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Muratpaşa Belediyesi, Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Alanya Belediyesi, Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB), Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Alternatif Turizm Etkinlikleri Ve İşletmeleri Birliği (ATİB), Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB), Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), EXPO 2016 Antalya Ajansı, Kemer Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Antalya Tanıtım Bürosu, Antalya Tanıtım A.Ş. ve Patara Kültür Turizm Tanıtma Derneği yer alacak.

SEYAHAT ACENTESİ VE OTELLER

HSC Group, Meeting Point Turkey, Firmus Tour ve Akay Travel adlı seyahat acentalarının katılacağı ITB Berlin'de stand açacak 57 otel şunlar:

"Amelia Hotels, Adalya Hotels, Arcanus Side Resort, Calido Maris Hotel, Club Calimera Serra Palace, Commodore Elite & Monachus Hotels, Defne Hotels, J'adore Deluxe Hotel, Seashell Resort, Seher Hotels, Side Alegria Hotel, Starlight Resort Hotel, Terrace Hotels, Aydınbey Group Hotels, Barut Hotels, Emir Hotels, Melas Hotels, Seaden Hotels, Side Star, Side Sun Hotels, Villa Side Hotels, Side Royal Palace, Sirene Belek Hotel, TUI Blue Hotels, Papillon Hotels Resort, Letoonia Resorts, Jacaranda Club & Resort, Belconti Resort Hotel, Alva Donna Hotels, Sherwood Resorts & Hotels, World of Wonders Resort Hotels, ASKA Hotels, Rixos Hotels, Otium Hotels, Miracle Resort Hotel, Euphoria Hotels & Resorts, Akka Hotels, Karmir Hotel, Mirage Park Resort, Adenya Hotels Resort, Alaiye Resort Hotel, Asia Beach Resort, Azura Hotels, Eftalia Hotels, Gold Hotels, Kirman Hotels, White City Resort Hotel, Granada Luxury Resort, Kemal Bay Hotel, Long Beach Resort Hotel, Lonicera World Hotel, Saphir Hotels, Numa Hotels, Dizalya Hotels, Innvista Hotels, Sensitive Premium Resort, Xanadu Resort Hotel."

HEYET 7 MART'TA UÇUYOR

Kent sadece turizm sektörüyle değil, protokolün en üst düzey isimleriyle ITB Berlin Fuarı'nda olacak. Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'in de yer aldığı kalabalık heyet, 7 Mart günü fuar için Berlin'de olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da fuarda Antalya heyetini ve turizmcileri yalnız bırakmayacak. Fuarın açılışına katılacak Bakan Çavuşoğlu, fuarın ilk günü Türkiye standlarını tek tek gezecek.

DHA