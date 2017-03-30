Turizmciler: Booking'in kapatılması iç turizmi etkiler

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, online rezervasyon kanalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmesinin, özellikle iç turizmde sektörü etkileyeceği söyledi. Daha çok şehir otellerinde rezervasyonların önemli oranda bu portal üzerinden yapıldığı kaydedildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, birlik üyesi seyahat acentalarına karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, mahkemenin online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararını sektör temsilcileri değerlendirdi.

ONLİNE SİTELER İYİ BİR GELİR KAYNAĞI

Kararın sektörü etkileyeceğini belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, online portalların özellikle şehir otellerinde direkt rezervasyon alınan bir mecra olduğunu söyledi. Otelcilerin de iyi bir gelir kaynağı olduğuna işaret eden Duran, “Özellikle bu şirket adına seyahat edenler, bireysel seyahat edenler ve genellikle Booking.com gibi online rezervasyon sitelerinden rezervasyonlarını yapıyor ve bunlar içinde en popüleri Booking.com" dedi.

REZERVASYONUN YÜZDE 35'İ ONLİNE

Expedia, Trivago gibi çeşitli portalların da olduğuna değinen Hakan Duran, “TÜRSAB bir dava açmış detayları bilmiyoruz, haksız rekabet denilmiş ama haklı olarak biz otelciler bu işten biraz etkileniriz. Şehir otelleri rezervasyonlarının yaklaşık yüzde 35'ini online portallardan alıyor. Booking.com da en önemlilerinden biri. Kendi otelimizde bile yüzde 20-25'ini Booking.com üzerinden alıyoruz" dedi.

YURTDIŞI MİSAFİRLER SİSTEMİ KULLANABİLİYOR

Kapatılma kararının sadece Türkiye için geçerli olduğunu belirten Duran, “Yurtdışından otellerimize rezervasyon yapacak misafirler sistemi kullanabiliyor. Yurtiçinde gezi veya iş amaçlı seyahat edecek misafirlerimizin yolunu kesecek. Onlar da bildikleri diğer portallara yönelecektir. Ama bu işlerin içindeki en popüleri Booking.com'du ve etkileneceğiz. Zaten sıkıntılı olan bir dönemde bu ne olursa olsun bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Hukuki kısmını bilmediğimiz için yorum yapamıyoruz" dedi.

YURTDIŞI MİSAFİRLERİ DE ENDİŞELENDİRDİ

Sistem üzerinde deneme yaptıklarını ve Türkiye'den otel rezervasyonu yapılamadığını da kaydeden Duran, “Ancak yurtdışındaki rezervasyonları çok durdurmayacak. Bize Booking.com üzerinden rezervasyon yapan misafirlerimiz mail atıyor, 'rezervasyonum size geldi mi' diye endişe verici bir durum oluşmuş. Teyit isteniyor. Dün öğleden sonra ve bu sabah 4-5 mail aldık. Daha çok iç pazardaki hareketi etkiler. Etkilenmeyi önümüzdeki bir hafta-10 gün içinde daha rahat göreceğiz" dedi.

İÇ TURİZMİ ETKİLER

Kararın özellikle şehir otelleri üzerinde daha etkili olacağını belirten POYD eski başkanı ve Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, “Bütün otelcilik sektörü mutlaka etkilenecektir. Ama dünya ticaretinin bu kadar küresel boyutta olduğu, serbest piyasa ekonomisinin artık komünist ekonomilerde bile geçerlilik sağladığı bir süreçte böyle global ticaret yapan bir sistemin dışında olmak doğru değil. Antalya'da hemen hemen bütün oteller Booking.com'dan rezervasyon alıyor. Ama sadece Türkiye üzerinden erişimi engellendiği için iç turizmdeki hareketliliği etkiler" dedi.

DHA