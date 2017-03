Turizmcilere ruble müjdesi

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, turizmcilere destek olmak için geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’da “Rus turistler sabit Ruble fiyatı üzerinden taksitler halinde bilet ve tur paketi satın alma imkanına kavuşacak” dedi.

Rusya’daki turistlerin rotasını belirleyen en büyük turizm fuarlarından birisi olan MITT 2017 fuarında Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman ile birlikte gezen Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, turizmcilere destek olmak için turizm fuarında stant açan tek banka olduklarını belirterek Yayman ve diğer bakanlık çalışanları ile birlikte standın önünde hatıra ı çektirdiler.

Ateş, hissedarları olan Rus Sberbank’ın kendilerine çok büyük bir avantaj sağladığını belirterek Rus piyasasına yakın zamanda çok yeni uçak bileti ve turizm paketi satış modelini de sunacaklarını söyledi. Hakan Ateş, Sberbank iştiraki Cetelem ile birlikte gerçekleştirecekleri bu model ile Rus turistlerin sabit Ruble fiyatı üzerinden taksitler halinde bilet ve tur paketi satın alma imkanına kavuşacaklarını belirtti.

“Swap anlaşması sektöre yeni ufuklar açacak”

İki ülke merkez bankaları arasında imzalanması gündemde olan swap anlaşmasının Ruble geri ödemeli uygun faizli reeskont kredilerinin de ilgili sektörlerde yepyeni ufuklar açacağını söyleyen Ateş, şunları söyledi:

“Sürece güç ve istikrar kazandıracak birçok alt projeyi hayata geçirmek üzereyiz. Bankamızın MasterCard ve Visa ile yürütmekte olduğu Ruble üzerinden takas görüşmeleri de tamamlanmak üzere. Bu bağlamda Denizbank POS’larından geçecek olan Rusya orijinli kredi kartı harcamaları MasterCard ve Visa kanalı ile önce USD/TL ve sonrasında USD/Ruble değil, direkt TL/Ruble kuru üzerinden dönüşerek hem Rus turistlere ve hem de Türk üye işyerlerine büyük maliyet avantajı sağlayacak. Bu durum ister istemez ülkemizdeki birçok işyerinin ürünlerini direkt ruble cinsinden fiyatlamasına ve satmasına imkan verecek.

Bunun dışında Tarım ve otomotiv yan sanayii gibi Rusya'ya ciddi anlamda mal ihraç eden sektör temsilcileri ile bir araya geldik. Sunduğumuz rekabetçi kur fiyatlaması ile aynı gün valörlü transfer ve minimum komisyon olanakları konu sektörlerin Rusya'ya yaptıkları ruble cinsi İhracatın ivmelenmesinde büyük rol oynadı. 2017'nin ilk iki ayı itibari ile operatörlerimiz ve ihracatçılarımız kaynaklı bankamıza inen ruble miktarı dolar bazında 100 milyon seviyesini aştı.”

“Ruble ile yapılan ticaret şu anda 200 milyon dolar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta Moskova’daki görüşmede dile getirdikleri yerel para birimleri ile ticaret ve Rus Mir Kartı ile Türkiye’de alışveriş konusunda ki düşüncelerini de açıklayan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, halen 200 milyon dolara yakın ruble üzerinden bir ticaretin olduğunu vurguladı. Ateş, şöyle devam etti:

“Şu anda zaten 200 milyon dolara yakın ruble üzerinden bir ticaret var. Bunun ağırlıklı bölümü tarımdır, tarımcı malını gönderir rublesi gelir biz de aynı gün valörle TL'ye dönüştürürüz. İsterse dolara isterse Euro’ya dönüştürürüz. Bizim şimdi bunu da turizme aktarmamız gerekiyor.

Turizm de nasıl işliyor mekanizma; Rus vatandaşı tur operatörlerinden bir tur alıyor ve onun her kur artışında onun ilavesini ödüyor. Gideceği tarih üzerindeki kur üzerinden tur operatörünün ödemesini yapıp ülkemize geliyor. Tur operatörü de hangi otele turist gönderiyorsa onlara havalesini dolar cinsinden yapıyor. Ve buradaki otelcide dolar alıyor, kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. İsterse TL'ye dönüştürüyor ücret falan ödüyor ya da bankasına dolar olarak kredisini ödüyor.

Şimdi bu mekanizmada malumunuz bir kur riski var, ikincisi valör yani gün kayıpları var, üçüncüsü parite yani rublenin, doların, Türk lirasına çevrilirken zayiatı var. Şimdi bunu en aza indirip yok edebilmek için nasıl yapılacak Biz buradaki dört tane büyük tur operatörü Pegas, Odeon, Anex ve Tez; bunların her biri 1 milyona yakın turist getiriyor zaten her biri birer milyon getirse 4 milyon turist oluyor 2014'teki rekoru yakalıyoruz. Bunların oteller için getirdikleri turistleri hava yolu şirketleri var, Türk havayolları, Atlas Air bunlarla olan anlaşmalarla ruble olarak kabul edebiliyorlar. Onlar bize ruble getirdiklerinde biz aynı gün istedikleri döviz cinsine dönüştürebiliyoruz.

Yalnız bunun vadeli olması iki şekilde olur, bir merkez bankamızın şu an üzerinde çalıştığı ruble cinsinden reeskont kredisi var. Yakında inşallah ilan edecekler. Bu gerçekleştiği zaman otel sahibi veya tur operatörü ruble cinsinden borçlandıracak bilançosunu yani kredi alacak ruble sorumlu olacak. O zaman ruble tahsilatlarını gelip ödeyebilecekler, kredisini kapattığı zaman sorun ortadan kalkacak. Yani değiştirme sorunu. Dolayısıyla kurumsal açıdan bunu bekliyoruz.

Hane halkı açısından ise buradaki Rus turist özellikle Sberbank 143 milyon nüfusta hesabı var, 100 milyonun üzerinde kredi kartı ve banka kartı var. Dolayısıyla buradaki turist gidip tur satın aldığında şu an üzerinde çalıştığımız yöntem çabuk kredi şeklinde bir tüketici finansman kredisi almak ve bunu vadelendirebilir. Mesela 100 bin rublelik bir tatil yapacaksa dört kişilik ailesiyle 15 gün, bunu vadeler halinde ödeyebilir. Zaten bu Sberbank'ın kitapçıklarında mevcut. Bunun da görüşmelerini sürdürüyoruz hem Sberbank tarafıyla hem de bizim tarafta çalışmalar yürütülüyor, sezona yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama bugün sorunuza cevap, spot dediğimiz, birisi ruble ödedi, rublesini aldı legal yollardan transfer etti ve ülkeye getirdi ben bunu istediği gün istediği döviz cinsinden değiştiriyorum”

Görüntü Dökümü:

– Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile Ropörtaj

DHA