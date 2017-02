Turizmde sorun sadece gelir kaybı değil istihdam

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde düzenlenen panelde turizmdeki kriz tartışıldı. Katılımcılar, turizmin sadece gelir olarak görülmemesi gerektiği, kötü giden sezonda en önemli sorunun istihdam olduğu görüşünde birleşti.

Kuşadası'nda düzenlenen Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı'nda (Aegean Hosttech) 'Kriz Yönetiminde Kamu Kurum ve Sivil Toplum Örgütlerinin Turizm Sektörüne Destek Mekanizmaları' konulu panel düzenlendi. CHP'li Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un yönettiği panele Kültür ve Turizm eski bakanlarından Bahattin Yücel, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, Selçuk Belediye Başkanı AK Partili Zeynel Bakıcı, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Başkanı Gökhan Aydın ile Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Tacettin Özden konuşmacı olarak katıldı. Panelde, turizmdeki krizin çözüm yolları masaya yatırıldı. Turizmdeki krizin sadece ülkeye gelir olarak algılanmaması gerektiği görüşünde birleşen katılımcılar, kriz nedeniyle çok önemli oranda işsizlik ve istihdam sorunu görüldüğüne dikkati çekti.

"SİYASİ VE EKONOMİK KRİZ VAR"

Panelde konuşan Kültür ve Turizm eski bakanlarından Bahattin Yücel, ülkede siyasi ve ekonomik kriz yaşandığını, bunun da sektörünün daha kötü etkilediğini söyledi. Yücel, kriz dışında da turizmi olumsuz etkileyen unsurlar olduğunu belirtip, "2016 yılına kadar Türkiye, gelen turist sayısında dünyada altıncı, döviz girdisi açısından ise 13'üncü sıradaydı. Geçtiğimiz yıl ise 15'inci sıraya düştük. Gelen turist profili harcama yapan profilden uzaklaştı" dedi. Mobilizasyonun önemine değinen Yücel, "Her cep telefonu, müşteriye ulaşma potansiyeli. Bunun tanıtımda çok iyi kullanılması gerekiyor. Krizden çıkış için yerel yönetimlerin standartlarının yükseltilmesi gerekiyor. Türkiye'nin tanıtıma ihtiyacı yok, yeterince biliniyor. Daha tarihsel ve kültürel yönlerinin öne çıkarılması gerekiyor" diye konuştu.

"BODRUM SOSYAL MEDYAYI İYİ KULLANIYOR"

Bodrum'un turizmdeki krizi en az zararla kapatan turizm merkezi olduğuna dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da "Bugün yaşanan kriz için kimse kimseyi suçlamakla zaman kaybedilmesin. Sosyal medyayı en iyi kullanan bölge olarak krizi en az zararla kapattık. Bir ülke vatandaşlarına bağlı kaldığımızda günün birinde sıkıntı yaşanacağını bildiğimizden, farklı ülkelere yöneldik. Özellikle Hint düğünlerinin tercih edilen bölgesi olduk. Hintliler, beş yıldızlı otellerimizde düğünlerini yapıyor. Turizm için sivil toplum örgütleri ile çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl 1 milyon Euro tanıtım harcaması yaptık. Yerel yönetimlerin turizme çok daha fazla yatırım yapması, tanıtım yapması gerekiyor. Çünkü yörelerimizin insanları turizmden para kazanıyor. Bizler de onlardan aldığımız vergilerle yatırım ve tanıtım yapmaktan çekinmemeliyiz" dedi.

"KRİZ DAYANIŞMAYI GEREKTİRİR"

Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı da kriz dönemlerinde daha fazla dayanışma içinde olunması gerektiğini kaydetti. Başkan Bakıcı, "Yerel yönetimlerin, turizmcilerin, sivil toplum örgütlerinin dayanışmasına devlet daha fazla katkı yapmalı. Yerel yönetimlerin turizmde etkin kararlar alması için düzenlemeler yapılmalı. Söz hakkı ve gücü artırılmalı. Örneğin imar ve SİT alanlarının belirlenmesinde yerel yönetimlerin görüşleri alınmalı. Ören yerlerinden aldığımız payda yüzde 65, ören yerlerindeki otoparklardan alınan gelirlerimizde ise yüzde 55 düşüş var. Ören yerlerinden aldığımız paylar her yıl geriliyor. Bu yerlerin bakımı ve tanıtımı için yerel yönetim daha güçlü olmalı. İçinde yaşadığımız kriz nedeniyle uzun yıllardan sonra ilk defa yerli ziyaretçilerin sayısı yabancıların sayısını geçti" dedi.

"TURİZM SADECE GELİR DEĞİL"

Turizmin sadece elde edilen gelir olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da şunları söyledi:

"Turizmde istihdam hiç hesaba katılmıyor. Yaşanan krizden kaynaklanan çok önemli oranda işsizlik ortaya çıktı. İstihdam yaratan turizmcilerin önü açılmalı, teşvik almalı. Krize merkezi hükümet el atmalı. Yerel yönetimlerin olanaklarıyla altından kalkılacak kriz değil. Yabancı turist bölgemizde çok az. Çeşme geçtiğimiz yılı iyi kapattı. Bu yıl da aynı durumu bekliyoruz. Tanıtım konusunda belediyeler çalışıyor ancak tanıtım merkezi olmalı."

"TURİZMDE OTORİTE SORUNU VAR"

Turizmde sorunların çözümünün turizm illerinin oluşturulmasından geçtiğini söyleyen Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise, böylece yaşanan otorite sorunlarının ortadan kalkacağını söyledi. Kayalı, şöyle dedi:

"Selçuk ile Kuşadası aynı turist kitlesine hitap ediyor. Ancak iki ilçe birlikte karar alamıyor. Eğer turizm illeri kurulur,yeniden bir yapılanma olursa sorunlar daha hızlı çözülür. Yerelde tanıtım çalışmalarına destek vermek dışında bir şey yapamıyoruz, yetkimiz yok. Tüm turizm bölgeleri kendi başlarının çaresine bakıyor. Oysa ülkenin oturmuş, sürdürülebilir bir turizm politikasının olması gerekir. Sorunların çok üst düzeyde ele alınıp,çözümünün üretilmesi gerekiyor. Kısa vadeli bir kriz görünmüyor, şimdiden ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Sektörde işsiz kalanlar Belediyelerden medet umuyor. Sadece belediyemize 4 bin 800 iş başvurusu var. Önümüzdeki günlerde bu sayı çok daha fazla artacak."

"TURİZM TEŞVİK YASASI GÜNCELLENMELİ"

Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Tacettin Özden'de krizin 2018 yılında biteceğine inandığını belirterek, turizm teşvik yasasının güncellenmesi gerektiğini kaydetti. Özden, otelcilerin birlikte hareket edebilecekleri bir birliklerinin olmadığını, otelciler birliği yasasına ihtiyaç duyulduğunu belirteip, "Turizm sezonlarının uzatılması için uluslar arası nitelikte festivallerin düzenlenmesi gerekiyor. Tanıtım destinasyon düzeyinde yapılmalı. Turizm beldelerinin imar planlaması ranta değil, turizme göre şekillenmeli. Özellikle Antalya bölgesine daha fazla yatırıma izin verilmemesi gerekiyor. Turizmin yeniden yapılandırılması ve rehabilitasyonu gerekiyor" diye konuştu.

"İÇ TURİZM GELİŞTİRİLMELİ"

TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Aydın ise iç turizmin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Gökhan, merkezi hükümetin turizmcilerin önündeki bazı engelleri iyileştirmesi, tanıtım için platformların kurulması gerektiğini kaydetti. Gökhan, "Ülkemiz küresel barış endeksinde sürekli geriliyor. 163 Ülke arasında yapılan barış endeksinde geçtiğimiz yıl İspanya 25, Hırvatistan 26, İtalya 39'uncu sırada iken ülkemiz 145'inci sırada yer almış. Son on yılda 92'inci sıradan sürekli gerileyerek 145'inci sıraya gelmiş. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bazı ülke vatandaşlarına pasaport gerektirmeden, kimlik kartıyla ülkemize girişleri sağlanmalı" dedi. Aydın, sivil toplum kuruluşları ile kamu ve yerel yönetimlerin kriz için birlikte hareket etmesi gerektiğini de kaydetti.

DHA