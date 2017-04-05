Türk balıkçılar Kardak yakınında avlandı

BODRUM'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları yakınlarında, uzun bir aradan sonra Türk balıkçılar ava çıktı. Son zamanların aksine Yunan sahil güvenlik ekiplerinin herhangi bir önlemede bulunmadığı görüldü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın geçen 29 Ocak'ta bazı komutanlarla birlikte Kardak'a yaptığı ziyaretin ardından Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da bölgeye gelmiş ve Kardak olayının yıl dönümünde, denize çelenk bırakmıştı. İki üst düzey yetkilinin ziyaretinden sonra Kardak'ta belli aralıklarla gergin anlar yaşandı. Bölgede halen 2 Türk botu ve 2 Yunan botu, devriye görevi yürütürken, Kardak yakınlarına gelen 5 Türk balıkçı teknesi bugün bölgede rahatça avlandı. Yunan botları ise Türk balıkçılara herhangi bir müdahalede bulunmadı.

DHA