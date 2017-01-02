Türk bayraklı ve Atatürk'lü takvimler imha edildi iddiası

TÜRK Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Rıtvan Mutlu, bastırıp, hastanelerin çeşitli servislerine dağıttıkları 2017 yılı takvimlerin toplatılarak imha edildiğini ileri sürdü. Manisa Kamu Hastaneleri Birliği ise iddianın doğru olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili olarak sendika binasında açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Rıtvan Mutlu, üzerinde Türk bayrağı, Türkiye haritası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve TBMM'nin silueti ile "Hakimeyet kayıtsız şartsız milletindir" sözününün bulunduğu 2 bin 500 adet 2017 yılı takvimi bastırarak bir süre önce kenteki hastanelerin çeşitli birimlerine dağıttıklarını söyledi.

Mutlu, "Ancak, bu takvimler asıldıkları yerden sökülüp, yırtılarak imha edilmiştir. 'Bunu yapanların derdi ve rahatsızlığı nedir' merak ediyoruz. Tavimde yer alan Türk bayrağı mı Atatürk mü TBMM mi yoksa 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözümüdür tahammül edemedikleri" dedi.

Benzer olayın Kütahya'daki hastanelerde de yaşandığını belirten Mutlu, "Buradaki bazı hastanelerde de takvimlerin bazı yerlerinin kesildiğini ve Türk bayrağı kısmının söküldüğünü öğrendik. 15 Temmuz sürecinde meydanlarda bayrak sallayanların, üzerinde Türk bayrağı, Atatürk resmi ve Gazi meclisimizin bulunduğu bu takvimleri asıldığı yerlerden indirmelerini esefle kınıyoruz" diye konuştu.

Takvimlerin indirilip, imha edilmesiyle ilgili olarak ilgili kurumları göreve davet eden Mutlu, "Burada önemli bir görev de ilimizdeki mülki amirlere düşmektedir. Vali Bey'den genel sekretere, hastane yöneticisine kadar bu kişilerle ilgili gereği yapmalıdır. Kamuda adeta kriptolar gibi hareket ederek birliği ve dirliği bozmaya çalışan bu kişilere haddini bildirmeli bunu yapanlardan idari ve adli makamlar önünde hesap sorulmalıdır" diye konuştu.

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ: DOĞRU DEĞİL

Bu iddiayla ilgili olarak Manisa Kamu Hastaneleri Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Rıtvan Mutlu'nun iddialarını araştırdık. Üzerinde Türk bayrağı, Türkiye Haritası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve TBMM'nin silueti ile 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' sözü bulunan takvimlerin yırtılmasının söz konusu olmadığını öğrendik. Manisa genelindeki sağlık kuruluşlarında böyle bir şey mümkün değil. İlgili sendikanın takviminin asılıp, asılmaması ise oradaki yetkili kişilerin inisiyatifine kalmıştır. Bu durumda kurumumuzun yapacağı bir şey yoktur" denildi.

DHA