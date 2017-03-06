Türk botlarının Kardak nöbeti sürüyor

TÜRK Sahil Güvenlik botlarının Kardak Kayalıkları nöbeti sürüyor. Kayıklar çevresindeki iki Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan botlarının bölgeye yaklaşmalarına izin vermiyor.

Bugün saat 15.00 sıralarında Yunanistan'a ait Leros ve Kilimli (Kalimnos) adalarından gelen Yunan botları kayalıklara sadece bir mil kadar yaklaşabildi. Bölgedeki Kalalimnos Adası'nın önünde bekleyen Yunan botlarının Kardak kayalıklarına yönelik her hareketi ise Türk botları tarafından önlendi. Yunan botları, Türk Sahil Güvenliği'nin uyarılarını dikkate alıp, kayalıklara çok fazla yaklaşmadıkları görüldü. Bölgede Türk botları devriye görevini sürdürüyor.

DHA