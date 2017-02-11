Türk BüroSen Genel Başkanı'na silahlı saldırı

ANKARA Keçiören'de, Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yokuş, saldırıda yara almazken, şoförü 37 yaşındaki Özkan Temizer, bacağından yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Keçiören'de meydana geldi. Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, şoförü Özkan Temizer'in kullandığı araçla evinin önüne geldiği sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşte Yokuş yara almazken, şoförü Temizer ise bacağından yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Özkan Temizer, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAMU-SEN GENEL BAŞKANI KONCUK'TAN AÇIKLAMA

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bir açıklama yaparak saldırıyı kınayıp, lanetledi. Fahrettin Yokuş'a geçmiş olsun dileklerini iletip provakasyon uyarısı yapan İsmail Koncuk, "Tüm camiamız Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiği bugün yaşanan bu menfur olayı sükunetle değerlendirmeli, her türlü provokasyona dikkat etmelidir. İnanıyorum ki, emniyet tarafından gerekli tedbirler alınacak ve saldırganlar en kısa zamanda bulunacaktır. Hükümetin de saldırganların bulunması için gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Türkiye'nin içinden geçtiği bu hassas dönemde karışıklıktan fayda bekleyen provokatif gruplar tarafından bu tip saldırılar yapılabilir. Camiamız bu konuda çok dikkatli olmalı provokasyonlara dikkat etmelidir" dedi.

DHA