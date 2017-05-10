Türk doktorlar kolon kanserini tedavi edecek yeni bileşik buldu

ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ile Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü doktorları, kolon kanserinin tedavisinde kullanılmak üzere yeni bir bileşik hazırladı. Türk akademisyenlerin hazırladığı ve fareler üzerinde olumlu sonuçlar elde edilen bileşik, şimdi gönüllü insanlar üzerinde denenecek. Olumlu sonuç alınması halinde bileşik, ilaç haline getirilecek ve 4 yıl sonra eczanelerde satılmaya başlanacak.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceyda İçsel ve İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ulukaya, kolon kanseri tedavisi için 2011 yılında yeni bir ilaç bileşiği üzerinde araştırma yapmaya başladı. Yıllarca projeleri üzerinde çalışmalar yapan akademisyenler, son olarak keşfettikleri bileşikleri fareler üzerinde denedi. Deneme sonucunda bileşiğin, farelerdeki kolon kanseri tümörünün büyümesini durdurarak küçülttüğü ve yan etkisinin şu anda piyasadaki kanser ilaçlarından daha az olduğu gözlemlendi.

ŞİMDİ SIRA İNSANLARDA

Türk akademisyenler tarafından bulunan bileşiğin uygulandığı hayvanlarda olumlu sonuçlar elde edilmesinin ardından sıra bileşiğin insanlar üzerinde denenmesine geldi. 3 kişilik ekip, yaptıkları çalışmalarla ilgili Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde basın açıklaması yaptı. Bileşiğin gönüllü insanlar üzerinde deneneceğini söyleyen İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ulukaya, 'Öncelikle ürettiğimiz bir bileşik; yani ilaç değil. Bunun adına ilaç demek için henüz erken. Keşfettiğimiz bileşiği fareler üzerinde denediğimizde gördük ki kanserli tümörün büyümesi duruyor ve tümörde küçülme oluyor. Ayrıca bizim bulduğumuz bileşik, şu anda piyasada var olan kanser ilaçlarına oranla çok daha zararsız. Piyasadaki kanser ilaçları insanlarda yan etki yapabiliyor ama bulduğumuz bileşik için böyle bir etki söz konusu değil. Ayrıca piyasadaki kanser ilaçlarını farelere yüksek dozda verdiğimizde onların öldüğünü gördük. Ama bizim bileşiği farelere yüksek dozda verdiğimizde kanser tümörünün inanılmaz derecede küçüldüğünü gözlemledik' dedi.

4 YIL SONRA ECZANELERDE

Bileşiğin insanlar üzerinde denenecek aşamaya geldiğini aktaran Prof. Dr. Ulukaya, 'Şu anda bileşiği insanlar üzerinde deneme aşamasına geldik. Elbette gönüllü insanlar üzerinde denemesi yapılacak. Olumlu sonuç alınması halinde bileşik ilaç haline getirilecek ve 4 yıl içinde eczanelerde satılmaya başlayacak' diye konuştu.

BİR İLACIN GETİRİSİ YILLIK 10 MİLYAR DOLAR

Kolon kanseri için milli bir bileşik geliştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Ulukaya, bir ilacın ülke ekonomisine yıllık 10 milyar dolar getirisi olduğunu aktardı. Prof. Dr. Ulukaya, 'Dünyanın en fazla satan 10 kanser ilacına bakarsanız o ülkeye yıllık getirisi 8 ile 10 milyar dolar' ifadelerini kullandı.

DESTEK BEKLİYORLAR

Bileşik için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 20 yıl süreyle 'İncelemeli Patent' aldıklarını söyleyen Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz, 'Özellikle Japonya, Güney Kore ve Çin, bizim yaptığımız gibi kendi ilacını üretti ve şu anda kullanıyor. Amerika'dan artık ilaç almıyor. Proje için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yıllar önce 'Bizim de ilacımız olsun' dedi. Bizde şimdi kendisinden destek bekliyoruz' dedi.

REKTÖR ULCAY: BİR AN ÖNCE İLACA DÖNÜŞMESİ LAZIM

Bileşikin ilaç haline gelmesinden sonra Türkiye'nin milli bir ilaca sahip olacağını aktaran Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay şöyle konuştu:

'Üniversitede yapılan çalışmaların mutlaka sanayiye yansıması da olmalı. Bileşiki yapan arkadaşlarımız patenti aldılar. Patenti almak önemli ama bu patent sağlık sektöründe olduğu için ilaca dönüşmediği sürece bir anlamı yok. Bunu başkalarına kaptırmamak lazım.'

DHA