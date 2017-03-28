Türk halısına Çin tehdidi

ANTALYA'da el dokuma halı ve kilim ticareti yapan 'Bazar 51' firmasının yönetim kurulu başkanı Murat Çıtırgı, Türkler'in dünyaya kazandırdığı halıcılığın ihmal edilmesi nedeniyle Çinliler'in Türk halılarını üretmeye başladığını söyledi.

Antalya Kaleiçi'ndeki Bazar 51 firmasının yönetim kurulu başkanı Murat Çıtırgı, Türkler'in dünyaya bir armağanı olan halıcılığın destek verilmezse yok olacağını söyledi. Dünyanın bilinen ilk halısının Güney Sibirya'daki Altay dağlarının eteklerinde yer alan Pazırık adlı kurganda bulunduğunu belirten Çıtırgı, "Bu halı Türkler'e aittir. Üzerinde Türk kültürüne ait motif ve figürlerin yer aldığı bu halı çok kaliteli bir işçiliğe sahip. Halıcılık Türk kültüründe çok gelişmiştir. Ancak son yıllarda bu kültürümüz de tehdit altında. Çünkü eskisi gibi halı dokumacılığından eser kalmadı" dedi.

Türkiye'deki bu boşluğun Çinliler tarafından doldurulmaya başlandığını belirten Çıtırgı, "Çinliler başta Hereke olmak üzere halılarımızın motiflerini alıp üretmeye başladı. Türk halıcılığı da Çin baskısı altında. Hatta Türkiye'deki bazı firmalar da üretimlerini Çin'e yaptırmaya başladı" dedi.

Türk halıcılığını yaşatmak için ABD'de bir mağaza açtıklarını, Rusya'da da bir mağaza açacaklarını anlatan Çıtırgı, "Moskova'daki mağazamızla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Antalya'dan önce ABD'ye açıldık. Şimdi de Rusya'da mağazamızı açacağız" diye konuştu. 1951 yılından bu yana halıcılık yaptıkları, hem de plakası 51 olan Niğdeli oldukları için firmalarına Bazar 51 adını verdiklerini anlatan Murat Çıtırgı, Antalya'ya gelen turist sayısındaki azalmanın halıcılığı da olumsuz etkilediğini söyledi. Çıtırgı, turist sayısındaki düşüşe paralel olarak satışların da azaldığını ekledi.

DHA