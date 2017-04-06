Türk Hava Yolları, yeni Airbus 330'larıyla gövde gösterisi yaptı

Türk Hava Yolları, Nürnberg’de kanat genişliği 60.30 metre, gövde uzunluğu ise 63.70 metrelik dev uçağı Airbus 330 ile gövde gösterisi yaparak, Türk ve Alman basınının ilgi odağı oldu.

1933 yılında 5 uçaktan oluşan mütevazi bir filo ile kurulan Türk Hava Yolları bugün 337 uçak filosu ile dünyanın her yerine uçarken, pek çok kez Avrupa ve Dünya’da ödüller aldı. Nürnberg'de piste inen 281 kişi kapasiteli Airbus 330 tipi uçağa Pamukkale adı verildi.

A 330'dan THY filosunda 30'un üzerinde bulunuyor.

Kalabalık heyet karşıladı

Nürnberg THY Müdürü Dr. Osman Nuri Hasırcı, diğer yetkililer ve gazetecilerin apronda karşıladığı uçaktan inen yolcular, yolculukta evlerindeymiş gibi rahat ettiklerini söyledi. Taksi filosu sahibi Mehmet Salih Ercan 5 taksisi ile gönüllü olarak THY‘nın reklamını üstlenirken, uçağın etrafında özel izinle tur attılar.

Uçak mürettebatı da uçaktan inerek, birlikte basın mensuplarına poz verdi.

150 yolcusu ile Nürnberg’e gelen dev uçak, 230 yolcu ile İstanbul’a geri uçtu.

(lı)

Görüntü Dökümü:

-Uçağın Nürnberg’e inişi

-Yolcuların memnuniyetlerini dile getirmesi

-Genel ve detay görüntüler

DHA