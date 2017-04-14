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İstanbul Haberi: Türk Hava Yolları’ndan, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık yolcularını sürpriz ikram

Türk Hava Yolları’ndan, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık yolcularını sürpriz ikram

14:0614 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Türk Hava Yolları’ndan, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık yolcularını sürpriz ikram
Türk Hava Yolları’ndan, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık yolcularını sürpriz ikram

Türk Hava Yolları, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık uçuşlarına getirilen elektronik cihaz kısıtlamasının ardından yolcularının memnuniyetine katkıda bulunmak için yeni uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Birleşik Krallık uçuşlarındaki kısıtlamaya rağmen 14 Nisan tarihindeki seyahatleri için bayrak taşıyıcı havayolunu tercih eden yolculara Türk Hava Yolları tarafından, laptop şeklinde tasarlanmış özel bir paket içerisinde çikolata ikram ediliyor.  THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, İstanbul ile ABD ve Birleşik Krallık arasında gerçekleşen tüm gidişdönüş uçuşlarda gerçekleştiriliyor.

DHA

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