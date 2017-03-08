Türk kadınları Köln'de, yağmur altında dansla eşitlik mesajı verdi

Almanya'nın Köln kentinde, Türk kökenli bir grup kadın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, tiyatral öğeler içeren “Kadın Hareketinin Tarihi” isimli dans gösterisi sundular.

Tarihi Köln Katedrali önünde, yağmur altında gerçekleştirilen gösteride kadınlar, “özgürlük ve eşitlik” vurgusu yaptı. NAR Lichtblick für Frauen und Maedchen (NAR Kadınlar ve Kız Çocukları İçin Umut Işığı) Derneği'nin düzenlediği etkinlik, okunan şiirlerle son buldu.

“Kadının hayattaki mücadelesini anlatmaya çalıştık”

Dans gösterisinde, erkek egemen toplumda özgürlüğü kısıtlanan ve buna karşı mücadele veren kadını Köln Üniversitesi İngilizce ve Pedagoji Bölümü Öğrencisi Özge Kızaran canlandırdı. Kızaran, gösteriyle vermek istedikleri mesajı şöyle özetledi: “Bu dansla kadının hayattaki mücadelesini anlatmaya çalıştık. Dansın ilk bölümünde kadının neşesini, mutluluğunu ifade etmek istedik. Sonrasında erkek egemenliğine yakalanıp, bundan dolayı hayatta belirli bağlılıkları olduğunu göstermeye çalıştık. Daha sonra, tarihteki önemli kadınlar gelerek kadına umut ve bilinç verdi.”

NAR Derneği Başkanı Gülay Doğan ise, “Bugün, kadınların eşit olmak ve özgürlüklerini elde etmek için yaptıkları mücadelenin devam ettiği mesajını verdik. Biz NAR kadınları olarak, dernek çatısı altında kadınları ilgilendiren konular hakkında bilinçlenerek, aldığımız bu ışığı etkinliklerle dışarıya yansıtmak istiyoruz” dedi. Başkan Doğan, özellikle Türkiye'den evlilik yoluyla gelen kadınların Almanya'da ciddi sıkıntılar yaşadığına da dikkati çekti.

(lı)

Görüntü Dökümü:

-Dans gösterisinden görüntüler

-Kadınlar şiir okurken görüntüler

-Özge Kızaran ile röportaj

-Gülay Doğan ile röportaj

DHA