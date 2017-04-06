Türk Kartalı Aquila, Bursa sembolüyle Almanya’da vitrine çıktı

BURSALI işadamı Mehmet Celal Gökçen tarafından geçen yıl satın alınan ‘Aqiula’ uçakları Almanya'nın Friedrichshafen kentinde bu yıl 25’incisi düzenlenen dünyanın önde gelen havacılık, uzay sanayi ve uçak ekipmanları fuarı 'Aero 2017'da Bursa sembolüyle tanıtıldı.

Geçen yıl satın aldığı Alman uçak şirketi ile ilk kez bir Türk firmasının dünya devlerinin boy gösterdiği Aero Friedrichshafen'a katılmasını sağlayan Celal Gökçen'e ait Aquila, 2016 fuarını 6 aylık sipariş istemiyle kapatması ardından bu yılki fuara da hızlı başladı. 39 ülkeden 707 firmanın katıldığı 'Aero 2017' daha iddialı konum ve standla gövde gösterisi yapan Aquila, 5 Nisan'da kapılarını açan fuarın ilk saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

BİR YANI BURSA, BİR YANI BERLİN

Aquila, özellikle bir kanadı Türk bayrağını içeren kalp ve Bursa simgeleri, diğer kanadı Alman bayrağını içeren kalp ve fabrikanın bulunduğu Berlin'in simgelerinin yer aldığı dizaynı ile dikkat çekti. Tüm uluslararası sertifikasyonlar, uçuş yetkilendirme yetkisi, diğer uçak markalarına da servis ve bakım yapma yetkisi bulunan Aquila, 150 yıllık sanayi geçmişi ile Bursa sanayinin öncü kuruluşlarından Gökçen Ailesi'nin 5’inci nesil temsilcisi olan Mehmet Celal Gökçen'e geçtikten sonra vites yükseltti. Gökçen, Aquila'nın ardından Avrupa'da faaliyet gösteren ve bünyesinde 45 mühendis bulunan özel bir firmayı satın alarak hedef büyüttü.

YENİ UÇAK MODELİ

Bu işi ekonomik kazanç elde etmek amacıyla girmediğinin altını çizen Gökçen, gökyüzünden sınırların görünmediğini belirterek, Türkiye’nin özel sektör nezdinde havacılıkta anlamlı bir başlangıç yapması için sorumluluk üstlendiklerini kaydetti. Mehmet Celal Gökçen, 'Her şey para kazanmak için yapılmaz. Bu milli bir mesele. Bu nokta da böylesine önemli ve stratejik bir sektörde ülkemizin varlığını hissettirmek,iyi bir başlangıç yapmak, yeni bir yol açmak için küçük de olsa bir katkımız olacaksa gurur duyarız.' dedi.Gökçen, Bursa'da üretim içinde son aşamaya yaklaştıklarını da ifade ederken, artık Türk kartalı olarak kabul edilen Aquila'yı görmek için özellikle Avrupa'nın farklı ülkelerinden ve Türkiye'den çok sayıda uçuş tutkunlarının geldiğini belirtti.

DHA