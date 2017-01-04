Türk mobilya firmasına uluslararası ödül

DÜNYANIN çeşitli ülkelerinden, inovasyona ve üretime yönelik başarıları ilke edinen kurum ve kuruluşların davet edildiği, “5’inci Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi (5th World Quality Summit)” St. Petersburg’da yapıldı.



İş ve siyaset dünyasının geniş katılımıyla gerçekleşen zirvede, dünyanın dört bir yanındaki Türk iş adamları da Türkiye-Rusya arasındaki iş hacmini artırmak, yeni iş imkanları sağlamak, bilgi ve birikimlerini paylaşmak için buluştu. Zirve geçtiğimiz yıllarda Los Angeles, New York, Washinghton ve Tokyo’da da düzenlenmişti.



Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu etkinlikte, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük mobilya ticaret projelerinden biri olan Mobiliyum AVM kendi kategorisinde bu ödüle layık görüldü. 200 mobilya üreticisinin bir araya gelmesi ile kurulan Mobiliyum AVM 160 ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomisine 350 milyon dolar katkı sağlıyor.





DHA