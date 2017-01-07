Türk Ocağı Genel Başkanı Öz: Türk devleti ve milleti saldırılarla karşı karşıya

– TÜRK Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr Mehmet Öz yaptığı açıklamada Türk milleti ve devleti tarihinin en ağır ve kapsamlı saldırıları ile karşı karşıya olduğunu bu saldırılarda düşmanların hüsrana uğrayacağını söyledi.

Türk Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, gündem değerlendirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Gerçeği apaçık söylemeliyiz, savaştayız. Türkiye, FETÖ’sü, PKK/PYD’si ve DEAŞ'iyle küresel egemen güçlerin taşeronluğunu üstlenmiş aşağılık örgütlerle sindirilmek, diz çökertilmek isteniyor. Bu ihanet şebekelerinin arkasında ise sözde müttefiklerimizin bölgemiz ve Türkiyemiz üzerine yaptıkları planlar sırıtıyor. DEAŞ'i bir buldozer gibi kullanarak PKK/PYD’nin önünü açmak ve bu terör şebekesini meşru bir aktör haline getirmek isteyen küresel irade, Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşarak Fırat Kalkanı operasyonunu başlatmasından rahatsız olmuş vaziyette."

Bölgenin en köklü devleti olan Türkiye’yi sarsmak, iç savaş senaryoları ile korkutmak ve bölgesel bir savaşın içine çekerek diz çöktürmek amacında olanların hüsrana uğrayacağı belirtilen açıklamada, "Bu oyunu bozabiliriz. Biz köklü bir devlet geleneğine, bütün yıkıcı girişimlere rağmen hâlâ dimdik ayakta duran kurumlara sahibiz. Düşmanlar ve hainler eninde sonunda hüsrana uğrayacak, Türk devleti ilelebet payidar olacaktır" denildi.

DHA