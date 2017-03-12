Türk partisinden Kosova ordusunun kurulmasına tam destek

Kosova Demokratik Türk Partisi – KDTP Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Ordusu'nun kurulması için azınlık temsilcileri olarak hükümete tam destek verdiklerini söyledi. Yağcılar, Hollanda'nın Bakan Kaya'ya karşı sergilediği tutuma de tepki gösterdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin Kosova Güvenlik Gücü'nün – FSK, Kosova Silahlı Kuvvetleri'ne – FAK dönüştürülmesi girişimleri devam ediyor. Önceki gün Prizren'de Türk, Boşnak ve Rom milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Thaçi yaptığı açıklamada, "6+ Parlamenter Grubu" oluşan azınlık temsilcilerinden tam destek aldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Thaçi'nin Kosova ordusunu kurmak istemesi kararı ardından başta ABD ve Almanya olmak üzere Avrupa'dan tepki gelmiş, Cumhurbaşkanı Thaçi'de yaptığı açıklamada, geri adım atılmayacağını açıklamıştı.

Yağcılar: Desteğimiz tam

Önümüzdeki günlerde Mecliste onaylanması beklenen yasa öncesi Kosova Demokratik Türk Partisi – KDTP Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar önderliğinde azınlık milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Thaçi'ye, azınlıklardan destek geldi. Görüşmeyle ilgili DHA'ya açıklama yağan Yağcılar, Kosova ordusunun kurulmasına desteklerinin tam olduğunu söyledi.

Hollanda'da yapılan çirkin bir olaydır

Dün Hollanda'da Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya girişimi kınayan Yağcılar şunları söyledi: 'Demokratik bir ülkede yapılan bu girişim nedeniyle şok olduk. Çok çirkin bir olay. Hollanda hükümetinin yaptığı bu davranış, uygunsuz bir davranıştır. Bir an önce düzeltilmesini beklemekteyiz' dedi.

(lı)

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– Mahir Yağcılar ile söyleşi

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DHA