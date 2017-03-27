Türk Sağlık Sen: 112 sağlık istasyonu acilen yenilenmeli (Yeniden)

TÜRK Sağlık- Sen 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 112 istasyonunda çıkan yangında faciadan dönüldüğünü söyledi. İzmir'de 88 ayrı 112 istasyonu bulunduğunu ve bunlardan en az 10'unun acilen yenilenmesi gerektiğini kaydeden Doğruyol, "Ödemiş'teki istasyonda yangın sırasında mutfak tüpü ve oksijen tüpünün patlamaması faciayı önledi. Bazı istasyonlarda arkadaşlarımız güç koşullarda görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. 24 saat hizmet verilen çalışma alanlarının daha iyi koşullar sahip olması gerekiyor" dedi.

İzmir'deki bazı 112 Acil Yardım İstasyonları'nın yetersiz olduğunu öne süren Türk Sağlıks-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, bugün sendika binasında basın açıklaması yaptı. Ödemiş'te bulunan 112 istasyonunda çıkan yangını hatırlatan Başkan Doğruyol, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın görevde olduğu sırada çıkan yangında konteyner istasyon küle döndü. Şans eseri içeride bulunan mutfak ve oksijen tüplerinin patlamaması ise faciayı önledi" dedi. 112 çalışanlarının, çalışma koşullarının acil olarak düzeltilmesini isteyen Başkan Doğruyol, "İzmir'de günlük yaklaşık 15 bin çağrıya cevap veriliyor. Yine günde 600 vakaya müdahale ediliyor. 112 çalışanlarımızın hizmet verdiği bazı binalar Suriyeli mültecilerin yaşadığı konteynırlardan daha kötü durumda. T tipi cezaevlerinde tek kişilik odalarda bir mahkuma 12 metrekare alan verilirken, 112 çalışanlarımızda böyle bir zorunluluk yoktur. Ve bazı istasyonlarımızda 8-10 metre karelik alanlarda 24 saat sağlık hizmeti verilmeye çalışılmakta."

10 İSTASYON ACİLEN YENİLENMELİ

İzmir'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı toplamda 88 adet 112 istasyonu bulunduğunu, bunlardan en az 10'unun acilen yenilenmesi gerektiğini savunan Başkan Doğruyol, "Personel çalışırken şiddet, taciz, hakaret, küfür gibi durumlarla da karşı karşıya kalıyor. Özverili şekilde çalışan sağlık personeli BİMER ve SABİM şikayet hatlarına basit nedenlerle bile şikayet ediliyor. Tüm bunlar çalışanların motivasyonunu olumsuz şekilde etkiliyor. 112 İstasyonlarımızın bazılarının olumsuz yaşam koşullarını, çalışma zorluklarını defalarca dile getirdik. İlgili bürokratlarımıza öncelik sırasına göre yapılması gereken istasyonlarımıza da söyledik. Söylediğimiz istasyonlardan ilk sıradakilerden biri de Ödemişte yanan istasyonumuzdu. Sağlık Bakanlığı nezdinde İzmir'de hizmet veren 112 ambulans görevlisi arkadaşlarımız diğer illerimizdeki arkadaşlarımıza göre ikinci sınıf vatandaş mıdır Asli görevleri olan acil vakalar dışında her türlü vakaya gönderilen sağlık çalışanları bu kadar mı değersiz Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a çağrımızdır. İzmir ilindeki 112 istasyonlarımızın her biri tek tek elden geçmeli" dedi.

DHA