'Türk şirketleri 2016’da 2.3 milyar dolarlık yurt dışı yatırımı yaptı'

Deloitte Türkiye’nin raporuna göre, "zorlu 2016"ya rağmen Türk şirketleri yaklaşık 2.3 milyar dolarlık 42 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdi.

Böylelikle son 10 yılda Türk şirketleri tarafından yurtdışında yapılan 292 işlemin hacmi 26.3 milyar dolara ulaştı.

Denetim, danışmanlık, finansal danışmanlık, risk yönetimi, vergi ve ilgili alanlarda, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine hizmet sunan Deloitte’in Türkiye birimi, “2016 Yılı Yurtdışı Birleşme ve Satın Almalar Raporu”nu yayınladı.

10 yılda toplam 26.3 milyar dolarlık işlem

Türk şirketlerinin yurtdışında gerçekleştirdiği birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan rapora göre, 2016 yılında 42 adet işlem gerçekleşirken, toplam işlem hacmi ise yaklaşık 2.3 milyar dolar oldu.

İşlem sayısı geçmiş yıllarla paralel seyrederken, işlem hacmi ise son beş yılın en düşük düzeyinde kaldı. Bununla birlikte, son 10 yılda Türk şirketlerin yurtdışında gerçekleştirdiği toplam 292 adet birleşme ve satın alma işleminin toplam hacmi 26.3 milyar doları buldu.

Deloitte Türkiye Kurumsal Finansman Ortağı Lideri Başak Vardar, rapora ilişkin olarak şunları söyledi:

"Dış pazarlara açılma iştahı devam ediyor"

“Yatırım açısından öngörülebilirliğin azaldığı bir dönem olmasına rağmen, Türk iş dünyasının stratejik hedefleri çerçevesinde dış pazarlara açılma iştahının devam ettiğini gözlemliyoruz. Gelecek dönemde büyümede yavaşlama, kârlılıklarda baskı ve finansman kaynaklarına erişim gibi kısıtlamalar olsa da, Türk şirketlerinin yurtdışındaki stratejik yatırım fırsatlarını finansal güçleri ölçüsünde aktif olarak takip etmeye devam edeceğini düşünüyorum.”

Büyük yatırımcılar yurtdışı işlemlerde başı çekti

Rapora göre, Doğuş Grubu, Global Liman İşletmeleri, Yıldırım Holding, MNG Holding gibi büyük gruplar, restorancılık ve otelcilik, altyapı ve üretim sektörlerindeki yatırımları ile toplam işlem sayısının yaklaşık yarısını gerçekleştirdiler. Trakya Cam, Arçelik ve Vestel gibi Türkiye’nin önde gelen şirketleri ise yurtdışında satın alımlarla global pozisyonlarını güçlendirmeye devam etti. Yatırımcılar genellikle yüzde 100 veya çoğunluk hisse tercih etti.

En büyük işlem Yıldırım Holding’den…

Yılın en büyük işlemi Yıldırım Holding’in gerçekleştirdiği 750 milyon dolar değerindeki Puerto Bolivar Harbor satın alımı oldu. Söz konusu işlem tek başına, 2016 yılında gerçekleşen toplam işlem hacminin yüzde 33’ünü oluşturdu. 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 159 milyon dolar ve 100 milyon dolar olan ortalama işlem hacmi bu yıl 55 milyon dolar olarak gerçekleşti. 20 milyon doların altında işlem değeri olan satın alımlar ise toplam işlem sayısının yarısından fazlasını oluşturdu.

Yerli yatırımcılar Avrupa’ya açılıyor

Geçmiş yıllarda olduğu gibi Avrupa bölgesi, hedeflenen pazarlar arasında 2016 yılında da toplam yaklaşık 1.2 milyar dolarlık 32 adet işlem ile öne çıktı. Avrupa’yı, 5 işlem ile Kuzey Amerika bölgesi takip etti. Avrupa’da İtalya, Almanya ve İspanya en çok tercih edilen pazarlar oldu. Bununla birlikte Türk şirketlerin Bangladeş, Burkina Faso ve Ekvator gibi ülkelerde de ilk sayılabilecek satın almalar yaptıkları görüldü.

Türk şirketleri altyapı, üretim, restorancılık ve otelcilik sektörlerine ilgi gösterdi

2016 yılında yatırım yapılan sektörler arasında, altyapı, restorancılık ve otelcilik ile üretim sektörleri hem işlem adedi hem işlem hacmi olarak başı çekti. Bu üç sektör toplam işlem hacminin yüzde 83’ünü, toplam işlem sayısının ise yüzde 52’sini oluşturdu.

En çok ilgi gıda-içecek, enerji, gayrimenkul, altyapı ve üretime

Son on yılda Türk yatırımcıların yurtdışında en çok ilgi gösterdikleri sektörler ise gıda-içecek, enerji, gayrimenkul, altyapı ve üretim olarak sıralandı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Doğuş Grubu restorancılık ve otelcilik sektörüne yoğun ilgi göstererek sektördeki 8 adet işlemin tamamına imza attı. Altyapı sektöründe rol oynayan yatırımcılar arasında komşu bölgelerde satın almalar yapan Yıldırım Holding, Global Liman İşletmeleri ve Ekol Lojistik öne çıktı. Ayrıca, MNG Holding madencilik sektöründe özellikle Afrika bölgesine yönelik 3 adet işlem gerçekleştirdi. Akdeniz bölgesi liman ve turizm; Afrika ve Kanada madencilik; Doğu ve Orta Avrupa ile Asya ise üretim sektörlerindeki yatırım fırsatları ile öne çıktı.

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DHA