Türk şirketlerinden Rusya pazarına 282 başvuru

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi’nin (Rosselhoznadzor) kendi ürünlerinin Rusya pazarına gönderilmesine izin verilmesini isteyen Türk şirketlerinden gelen 282 başvuruyu değerlendirdiği bildirildi.

Rosselhoznadzor tarafından “İzvestiya” haber ajansına yapılan açıklamada, Türkiye’den konuyla ilgili 282 talebin geldiğini, bunların 97’sinin süt ve süt ürünleri, 52’sinin balık ve deniz ürünleri, 43’ünün tavuk eti, 40’ının kuluçkalık yumurta, 31’inin hazır et ürünleri ve 12’sinin hazır yumurtanın oluşturduğu belirtildi. En az talep bal, kollajen ve jelatin gönderilmesi için alındı.

Rosselhoznadzor yeni Türk işletmelerinin kayıtlara dahil edilme imkanının Rus uzmanlarının denetlemelerinin ardından mümkün olacağını belirterek, daha önce Türkiye’den gelen ürünlerde zararlı maddelerin saptandığının altını çizdi. Ayrıca, et ve balık ürünleri gibi bazı gıda ürünleri kategorilerinde son yıllarda hiç sevkiyat düzenlenmedi. Denetlemenin ne zaman yapılacağına ilişkin kesin açıklama yapılmadı.

Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, “Bu tür bir çalışma Rus ürünlerinin Türkiye’ye ihracatındaki ilgimiz dikkate alınarak yapılacak. Aralık ayında Türk heyeti Türkiye’ye et ve balık unu göndermek isteyen bazı Rus işletmelerinde kontroller yaptı. Bunun sonucunda Türkiye Mart 2017’ye kadar raporların değerlendirilip bir sonuca varılacağına dair söz verdi” denildi.

Ulusal Et Birliği Başkanı Sergey Yuşin, Rusya’nın Türk ürünleri olmadan da başının çaresine bakabileceğini, yerli üreticilerin zorluk çekmeden bu açığı kapatabileceklerini ifade etti. Yuşin, “Rosselhoznadzor Türklere karşılıklı bir adım olmadan Rus pazarını açmayacak. Rusya da Türkiye’ye ürün gönderilmesi konusunda ilgili. Türkiye’ye et ürünleri göndermek isteyen Rus işletmelerinin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Türk partnerlerimiz ise onlarca şirkete izin verilmesini talep ediyorlar. Rosselhoznadzorun bu konudaki tavrı kesinlikle doğru” dedi.

Türk işletmeci Doğan Özden, iki ülke arasındaki krizden önceki hacimlere ulaşılması için 25 yıl uğraşıldığını belirterek, “Bu yüzden alımların aniden azaltılması Türk üreticiler için şok niteliğinde. Ben Türkiye’nin Rus pazarına döneceğine inanıyorum. Türk hükümeti Rusya ile tüm siyasi sorunları çözmek için uğraşıyor. Yerli üreticiler Türk devlet adamlarına bu konuda büyük baskı oluşturuyorlar” dedi.

Rosselhoznadzor, sınır kapılarını Türkiye’nin süt, et ve deniz ürünlerine açmak için acele etmiyor. Uzmanlar, iki ülkenin yakınlaşmasının karşılıklı olması gerektiğini, Türk ürünlerinin Rusya’ya gönderilmesine izin verilmesinin adil olacağını belirttiler.

