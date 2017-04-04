Türk şoförü Suriyeli ve Afgan göçmenleri Kosova'ya sokarken yakalandı

Kosova ile Makedonya arasındaki Elez Han sınır kapısında yasa dışı olarak 7'si Suriye ve 7'si Afganistan vatandaşı olmak üzere 14 kişiyi Kosova'ya sokmak isteyen bir Türk TIR şoförü, Kosova Polisi tarafından gözaltına alındı.

Elez Han'da sınır polisi ve gümrük memurları tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kullandığı kamyonda Kosova'ya sokulmak istenen 14 kişi ile birlikte Türk şoförü Kosova polisi tarafından gözaltına alındı.

Kosova Polisi sözcüsü Daut Hoxha, bir Türk şoförün kullandığı römorklu bir kamyon kontrol edildiğinde içinde 14 kaçak göçmene rastlandığını ve kamyon sürücüsü ile göçmenlerin gözaltına alındığını açıkladı. Kosova emniyeti girişimin insan kaçakçılığı olarak değerlendiriyor. Hoxha ayrıca ülkede yürürlükteki yasalar ile öngörülen süreç üzere olay hakkında soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

DHA