İstanbul Haberi: Türk Telekom International’a üst düzey iki atama Türk Telekom International’a üst düzey iki atama Son Dakika Haberi







Mail Gönder Sayfayı Yazdır Yazı Boyutu

Türk Telekom International’a üst düzey iki atama Türk Telekom’un toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International Grubu İcra Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Candan Toros, Türk Telekom International Grubu Genel Müdürluğu’ne de Yusuf Kıraç atandı.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, şirketin uluslararası toptan ses ve veri faaliyetlerinden sorumlu iştiraki Türk Telekom International’ın üst düzey yönetiminde iki atama gerçekleştirildi. Sektörde 28 yıllık tecrübeye sahip olan ve 2003 yılından bu yana Türk Telekom’da, Satış, Pazarlama, Toptan Satış alanlarında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Candan Toros, Türk Telekom International Grubu İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. Türk Telekom Teknoloji Grubu bünyesinde 2014 yılından bu yana Çekirdek ve Taşıyıcı Şebeke Direktörü olarak görev yapan Yusuf Kıraç ise Türk Telekom International Grubu Genel Müdürü oldu.

(lı)

DHA