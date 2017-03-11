Türk ve Alman davetliler birlikte Türk Sanat Müziği dinledi

Almanya'da kurulan NRW(KRV) Türk Müziği Korosu tarafından dün akşam Oberhausen şehrinde düzenlenen konser, Türk ve Alman davetlileri bir araya getirdi.

Mustafa Alp Ataç Yönetiminde ki Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti(NRW) Türk Müziği Korosu, “Yıldırım Gürses Besteleriyle Bulutlar Üstünde Bir Gece“ adlı bir konser düzenledi. Oberhausen'de bulunan kilise Apostelkirche'nin salonunda gerçekleştirilen konseri, T.C. Essen Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa, Oberhausen Belediye Başkanı Elia Albrecht-Mainz, Oberhausen Emniyet Müdürü Ingolf Möhring, Oberhausen Türk Birliği Başkanı Metin Şenocak ve kalabalık bir davetli grubu izledi. Konserin öncesinde bir selamlama konuşması yapan NRW(KRV) Türk Müziği Korosu Yönetmeni Mustafa Alp Ataç, “bu konserimiz, bizim kardeş kurumumuz olan Oberhausen Türk Birliği'nin 30. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştiriyoruz. Konserin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Oberhausen Türk Birliği yöneticilerine koromuz adına teşekkür ederim. Konserimiz, yakın zamanda aramızdan ayrılan Yıldırım Gürses'i anma etkinliğidir. Bu geceye destek veren herkese teşekkür ederim“ dedi. İki bölüm halinde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde, NRW(KRV) Türk Müziği Korosu üyeleri Yıldırım Gürses'in eserlerini seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise konser için Türkiye'den özel olarak davet edilen ses sanatçıları Pınar ile Ümit Bulut çifti sahne alarak, koro eşliğinde

Yıldırım Gürses'in şarkılarını seslendirdi. Konserin ilk bölümünde koro üyelerinin, ikinci bölümünde de Pınar ile Ümit Bulut çiftinin sahne performansı, salonu dolduran sanat sevenler tarafından büyük beğeni topladı. Konserin son bölümünde sahneye davet edilen Türk ve Alman protokol üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan siyasi gerginliğin aksine, Türk Alman dostluğuna dikkat çeken konuşmalara yer verdi.

Türk müziği ve kültürünü tanıtan her kuruma destek veriyoruz

Türk müziğinin sahnelenmesiyle ilgili DHA'ya konuşan T.C. Essen Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa, NRW(KRV) Türk Müziği Korosu'nun, Oberhausen şehir erkanının ve diğer Alman dostlarımızın bir arada olduğu bir salonda Türk müziğini sahnelemesi bizi mutlu etti. Salonda ki bu atmosfer, Türk Alman dostluğunun esasen ne kadar da canlı olduğunu gösterdi, bu tip etkinlikler bu anlamda oldukça önem taşıyor. Göçün 56. yılında Türklerin, Müzik korosu kurabilmeleri ve kurdukları bu korolar ile böylesine salonlarda öz müziği ile konser verebilmeleri çok kıymetli bir aşamadır. Bu çalışmalara vatandaşlarımızın destek vermesi lazım, biz konsolosluk olarak zaten müziğimizin dolayısıyla kültürümüzün tanıtılmasına daima destek veriyoruz“ ifadelerini kullandı.

NRW(KRV) Türk Müziği Korosu'nun konseri, etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olanlara plaket takdiminin ardından son buldu.

Görüntü Dökümü

-Koro konserinden bölümler

-Bulut çiftinin sahnesinden bölümler

-T.C. Essen Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa ile röportaj

-plaket taktimi ve salondan detaylar

DHA