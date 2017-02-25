Türk ve İngiliz araştırmacılar Londra'da bir araya geldi

İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan Newton-Katip Çelebi Fonu Programı kapsamında Türkiye'den Londra'ya gelen araştırmacılar Royal Academy of Engineering'den (RAE) meslektaşlarıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Rezidansı'ndası düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nden 1'inci Müsteşar Cem Işık'ın ev sahipliği yaptığı davete, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerden akademisyenler, tıp doktorları ve girişimciler olmak üzere 10 kişi araştırmacının yanı sıra Kraliyet Mühendislik Akademisi'nden öğretim görevlileri katıldı.

Işık, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ve İngiltere'nin bilim ve yenilik alanlarında zaten sağlam bir zeminde işbirliği içerisinde bulunduklarının altını çizerek Newton-Katip Çelebi Fonu'nun 2014 yılından bu yana Türkiye ve Birleşik Krallık arasında yüksek eğitim ve inovasyon alanlarında araştırmacıları güçlü bir şekilde işbirliğini sağlamak için oluşturulduğunu vurguladı.

Türkiye ve İngiltere'nin tarımdan, teknoloji ve afet yönetimine kadar pek çok alanda farklı projeleri ortaklaşa fonladığını hatırlatan Işık, bu girişimlerin iki ülke arasında bilim ve inovasyon alanlarında giderek daha sistematik ve sürdürülebilir bir ilişkinin sağlanmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Bu yılki grubun çalışmalarını gözlemlemek için Londra'da bulunan TUBITAK temsilcisi Merih Himmetoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl başlayan programdan bugüne kadar 25 araştırmacının yararlandığını söyledi. Türkiye Bilim ve Sanayi Bakanlığı'nın öncülüğünde Newton fonu kapsamında Royal Academy of Engineering'de iki haftalık bir programın hazırlandığını belirten Himmetoğlu, bu programın, araştırmacıların kendi iş planlarını ve ürünlerini ticarileştirme potansiyelini arttırma bakımından yararlı olduğunu kaydetti.

Programın katılımcılarından Abdullah Gül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden Yrd. Doç. Dr. Eren Mutlugün de iki haftalık program kapsamında oldukça verimli profesyonel destek aldıklarını ve kendi iş fikirlerini sunma fırsatı yakaladıklarını belirtti. Mutlugün, program sonunda sundukları iş planları konusunda çok olumlu yorumlar aldıklarını da dile getirerek programın genel itibariyle çok verimli olduğunu sözlerine ekledi.

DHA