Türk ve Yunan kadınlar 'Dostluk böreği' açtı

SİLİVRİ'de düzenlenen 8'inci Ortaköy Börek Festivali'ne, Mübadele Dönemi'nde göç eden Yunan konuklar da kalırken, iki ülke kadınları 'Dostluk böreği' açtı.

Geleneksel hale gelen Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 8'inci Ortaköy Börek Festivali'ne Yunanistan'dan gelen mübadiller de katıldı. Büyük Mübadele Derneği'nin, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin 94'üncü yıldönümü etkinliklerini de kapsayan festivale, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın yanı sıra Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural, Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Hakan Karaaslan, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, Silivri Metropoliti Maksimus, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Festivalde, her iki ülke kadınları birlikte hamur açıp, börek pişirirken dostluk mesajı verdi. Belediye Başkanı Özcan Işıklar, geçmişin izlerini taşıyan, med-cezirleri, bir yaşam dramını, insanlık tarihinin en büyük göçünün izlerini taşıyan Ortaköy'de anıları canlandırdıklarını söyledi. Işıklar, şöyle konuştu:

'Börek bu anılardan sadece bir tanesi. Şarkı, türkü, horonlarımız, folklorumuz, danslarımız, manilerimiz, hikayelerimiz var. Böreğin bizi bağlayıcı etkisini yıllarca devam ettirmeyi düşünüyoruz. Mübadele ruhuyla, gözyaşıyla, ruh ve sevgi katılarak açılan o börekler, aslında bizim kültürel birleşmemizin en önemli parçalarından sadece bir tanesi. Bir daha acıların yaşanmaması için de bu çabaları, dostluğu sürdürmeliyiz. Artık kimse bizi kavga ettiremez, düşmanlaştıramaz. Bu maya tuttu, bundan sonra da devam etmesini diliyorum.”

Festival alanında Kültür Merkezi ve Mahalle Evi kursiyerlerinin açmış olduğu el emeği ürünlerin yer aldığı sergi alanı lgi gördü. Büyük Mübadele Derneği'nin stantlar açtığı alanda, mübadele dönemini anlatan kitaplar satışa sunuldu.

YARIŞMA SONUCU VE KONSER PROGRAMI ERTELENDİ

Festival kapsamında düzenlenen etkinlikler yoğun yağış altında gerçekleştirildi. Büyük Mübadele Derneği Ege Dansları Grubu'nun sirtaki gösterisi ve halk oyunları ekibinin dans gösterisi ilgiyle izlenirken, Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu da ege ezgilerinden oluşan repertuvarlarını seslendirdi. Yağış nedeniyle konser programının iptal edildiği festivalde, Börek Yarışması'nda ünlü şefler tarafından derecelendirilen En İyi Börek'ler daha sonra açıklanarak ödül töreni gerçekleştirilecek.

DHA