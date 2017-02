Türk yapı sektörünün hedefi yeni pazarlardaki yerel müteahhitler

TÜRK yapı malzemeleri sektörünün yeni pazarlara yöneldiğini belirten İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, "Türk yapı malzemeleri sektörünün ihracat pazarlarını artırması için sadece ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerdeki Türk müteahhitlerine değil, o ülkelerdeki yerel firmalara da satış yapmalıyız" dedi.

2016 yılını gerçekleştirdiği 16 milyar dolarlık ihracat ile cari açık vermeden kapatan Türk yapı malzemeleri sektörü gözünü uzak ve güvenilir pazarlara dikti. Ekonomi Bakanlığı'nın teşvikleriyle gerçekleştirilen UR-GE projelerinin ihracatçı için çok büyük bir fırsat olduğuna vurgu yapan İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, "Türk yapı malzemeleri sektörü olarak ihracat pazarlarımızı artırmamız lazım. Sadece Türk müteahhitlerine değil yerel firmalara da satış yapmalıyız. İhracatçılar daha hızlı geri dönüşler elde edebileceği pazarlarda iş yapmak istiyor. Yakın pazarlarda hızlı geri dönüşler almak istiyor. Ancak ABD gibi uzak pazarlara uzun dönemli bir yatırım yapıldığında daha stabil geri dönüşler elde etmek mümkün oluyor. Bu nedenle Türk sanayicisinin yatırımlarını uzak pazarlara yapmasının daha faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi. Dünyada Türk yapı malzemeleri sektörünün kalite algısının yüksek olduğuna dikkat çeken Rıdvan Mertöz, "Algı yüksek ancak daha çok tanıtım yapmamız gerekiyor. Her ihracatçının yurtdışı etkinliklerinde Türkiye algısı için çalışması gerekiyor. Her ihracatçı kendi alanını en iyi şekilde anlatırsa Türkiye algısına da katkı sağlayacaktır. Türk yapı malzemeleri sektörü kalite avantajını değerlendirmek için yurtdışı fuar ziyaretleri, alım heyetleri B2B gibi etkinliklerimize ağırlık veriyoruz" dedi.

İNGİLTERE İNŞAAT SEKTÖRÜ HAREKETLENİYOR

Ekonomi Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen UR-GE projelerinin Türk ihracatçısına büyük katkı sağladığını belirten İMMİB Yapı Malzemeleri Komite Başkanı Serdar Urfalılar,"Bu proje kapsamında gitmeye cesaret edemediğimiz ABD, İngiltere, Kanada, Gana, Meksika gibi birçok ülkeye gidiyoruz. Fuarlara gidip araştırmalar yapıyoruz, gittiğimizde muhatap kurumlarla görüşüyoruz ve bir sonraki adımda da yapı fuarına ve Türkiye'ye davet ediyoruzö dedi. Geçtiğimiz sene Türkiye'de düzenlenen yapı fuarına alım heyeti düzenlediklerini belirten Urfalılar, "İstanbul'da gerçekleştirilen Yapı Fuarı'na alım heyetleri düzenliyoruz. Geçen sene bu heyeti yaklaşık 20 firmayla tanıştırdık. 11 ülkeden temsilciler ve Müteahhitler Birliği geldi ve çok etkilendiler. Alım heyetlerini ülkemizde ağırlayarak sektörlerimizi yakından tanıtma imkânı elde ediyoruz. Mümkün olduğunca yurt dışındaki firmaların algısını yapı malzeme sektörüne çekmeye çalışıyoruz. Bunun içinde çok güzel bir web sayfası hazırladık, yapı sektörüyle ilgili her ihracatçı firmanın tanıtımını yaptık, gittiğimiz etkinlikteki kişilerin ilgisini ve algısını bu web sayfasına çekmeye çalışıyoruz. Bu çalışmamızın da geri dönüşlerini almaya başladık. Bu yıl UK Construction Week 2017 Fuarı'na milli katılım gerçekleştireceğiz. İngiltere'de inşaat sektöründe bir hareketlenme söz konusu. Bu fuar sektörümüz için büyük önem arz ediyor. Türk yapı malzemeleri sektörü olarak işimize odaklanıp verimliliği artırarak, yeni niş pazarlarda yatırım yapmalıyız" diye konuştu.

DHA