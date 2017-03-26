TürkAlman Kadınlar Kulübü, 25. kuruluş yılını kutladı

Almanya'nın Nürnberg kentinde, Türk-Alman Kadınlar Kulübü, 25. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Nürnberg basın kulübünde gerçekleşen kutlamada, Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü 25. yıl pastasını Federal Devlet Bakanı Prof. Dr. Maria Böhmer, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Kadınlar Kulübü Başkanı Gülseren Suzan Menzel birlikte kestiler. Dr. Leyla Fröhlich Güzelsoy’un sunduğu program, üyelerin çocuklarının müzik ziyafeti ile başladı. Daha sonra Bavyera Aile Bakanı Dr. Nischler Leib ve Nürnberg Anakent Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly’nin kutlama mesajları okundu.

25 yılın 10 yılında başkanlık yaptı

Kadınlar Kulübü'nün kurucu üyesi ve Başkanı Gülseren Suzan Menzel, bir konuşma yaparak, kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Menzel, 25 yılda, 2'şer yıl olmak üzere 5 kez başkanlık yaptığı Kadınlar Kulübü'nün eski yöneticilerini unutmadı ve onlara sahnede birer gül vererek teşekkür etti. Sinevizyon gösterisinde kulübün 25 yılından kesitler sunuldu.

Onursal Başkan Ülker Serdaroğlu, Türkiye’den selam gönderdi

Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, yaptığı konuşmada, Kadınlar Kulübünün önemli görevler yüklendiğini belirterek, zamanın başkonsolosu, emekli büyükelçi Turgut Serdaroğlu’nun eşi Ülker Serdaroğlu’nun Kadınlar Kulübü'nü kurduğunu ve onursal başkan olduğunu anımsatarak onun selam ve sevgilerini iletti.

Kadın karikatürleri sergilendi

Kutlamada, İstanbullu sanatçı Ramize Erer’in kadın karikatürleri ilgi toplarken, 25 yıl pastası kesildi.

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Görüntü Dökümü:

-Karikatürler

-Kadınlar kulübü kurucu üyeleri toplu halde

-Leyla Fröhlich programı sunuyor

-Muzik ve alkışlar

-Başkonsolos Yavuz Kül konuşuyor

-Başkan Gülseren Suzan Menzel konuşuyor

-Eski idarecilere gül veriliyor

-25.yıl pastası kesiliyor

-Karikatürler

DHA