TürkBulgar sınırı normale döndü

BULGARİSTAN'da yarın yapılacak erken genel seçimler öncesinde, milliyetçi partilerin Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanmamaları için yaptıkları protesto eylemleri sona erdi. Dün geceden Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Kapısı girişinde bekleyen gruplar dağılmaya başlarken, seçimlerde oy kullanmak isteyenlerin otobüslerle geçişlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Bulgaristan'da yarın yapılacak genel seçimlere Türkler'in kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ile Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi de (DOST) katılacak. Seçimler öncesi bazı Bulgar milliyetçi partiler, çifte vatandaşların Bulgaristan'da oy kullanmalarını istemedikleri gerekçesiyle geçen Salı günü ve dün Kapıkule'nin karşısındakiBulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda protesto eylemi yaparak sınırı araç trafiğine kapattı.

Dünkü eylemlerde polisin yanı sıra jandarma ekipleri de gümrük sahası içerisinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı. Protestocuların yola çıkmasının ardından zaman zaman müdahale eden Bulgar polisi, eylemcileri yolun dışına çıkardı. Eylemi sürdüren yaklaşık 30 kişilik milliyetçi grup, geceyi sınır kapısı önünde geçirdi. Bu sırada Bulgaristan'a giden Türk seçmenlerin otobüslerinin geçişi sırasında herhangi bir taşkınlık yaşanmadı. Balkan Türkleri derneklerinin organize ettiği seçmen taşıyan otobüslerden bazılarının da Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ile Dereköy Sınır Kapısı'na yönlendirildiği belirtildi.

EYLEMCİLER DAĞILIYOR

Bu sabah saatlerinden itibaren, çok sayıda protestocu dağılmaya başlarken, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türk seçmen taşıyan 10 otobüs geçiş yaptı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptıran ve oy kullanmanın yasal haklarını olduğunu söyleyen Asiye Ballı, "Ben oy kullanmak için İstanbul'dan yola çıktım. Protestolar olduğunu duyduk ancak onlardan korkmuyoruz. Seçimlerde oy kullanmak çifte vatandaş olduğumuz için bizim hakkımız, yarın mutlaka seçimlerde oy kullanacağız" dedi.

GAZETECİLERİN YASAĞI KALDIRILDI

Bulgaristan sınırındaki protesto eylemleri nedeniyle, dün Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türk gazetecilere 'güvenlik' gerekçesiyle uygulanan yasak gece saatlerinde kaldırıldı. Eylemin bitmesinin ardından Türk gazeteciler Bulgaristan'a geçiş yaptı.

DHA