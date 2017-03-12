Turkcell ürün ve hizmet alımlarını TL ve yerel para birimlerine çevirmeye başladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırımların Türk Lirası ile yapılması yönündeki çağrısı üzerine, ticarette ve yatırımda döviz yerine TL kullanımı başladı. Bu trende uygun olarak adım atan Turkcell, önemli tedarikçi firmalarından Huawei ile yerel para birimi üzerinden ilk satın alma anlaşması yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Aksu, "Yabancı para cinsinden olan yatırım harcamalarımızı, ürün ve hizmet alımlarımızı ve kira sözleşmelerimizi Türk Lirası’na çevirmeye yönelik çalışmalarımızı başlattığımızı daha önce duyurmuştuk. Bu kapsamda yurtdışı tedarikçilerimizle olan ekipman alımı işlemlerimizde de yerel para birimi veya Türk Lirası ile işlem yapılması için girişimlerimizi hızlandırdık. Ürün ve hizmet satın alımlarımızda çalışmakta olduğumuz iş ortağımız Huawei firması ile yerel para birimi cinsinden ilk ticari işlemimizi gerçekleştirmiş olmanın sevinci içerisindeyiz" dedi.

Yerel para birimi cinsinden ticaretin gerçekleştirilmesine önem verdiklerini anlatan Aksu, "Bu tip girişimlerin tüm özel sektör genelinde kabul görmesi ve bizlerden sonra da uygulamaya geçilebilmesi durumunda ekonomimizin en büyük yapısal problemlerinden biri olan dolarizasyonun da kalıcı olarak aşılacağı kanaatini taşıyoruz" dedi.

DHA