Türkiye 2016 yılında 105.5 milyar adet sigara tüketti

TÜTÜN ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 2016 tütün ürünleri satış ve tüketim istatistikleri açıklandı. Türkiye 2015 yılında 103.2 milyon adet sigara tüketirken, bu rakam 2016 yılında 105.5 milyar adet oldu.

Geçtiğimiz yıla göre ülkemizde satılan sigara miktarında yüzde 2,21 oranında artış gerçekleşti. 2010 yılına göre artış ise toplamda yüzde 13 oldu. Tütün sarımında kullanılan makaron ürününün satışı ise 19 milyar adet ile bir önceki yıla göre yüzde 116.67 arttı.

İÇ PİYASAYA ARZ EDİLEN SİGARA VE MAKARON TOPLAMI 124,5 MİLYAR ADET

Nargilelik tütün üretiminin % 190,71 oranında artış ile 2.088 ton olarak gerçekleşirken, iç satışı % 18,1 oranında arttı. Kayıtlı sarmalık kıyılmış tütün üretimi de bir önceki yıla göre % 109,45 oranında artarak 211 ton oldu. Sarmalık kıyılmış tütünün iç satış ise % 126,28 oranında artarak 192 ton oldu.

GÜNDE 17 MİLYON PAKET SİGARAYA ORTALAMA 150 MİLYON TL HARCIYORUZ

Açıklanan verilere göre, Türkiye’nin mamül sigara ihracatı % 5,69 artarken, tütün firmalarının üretimde % 86,67 oranında ithal, % 13,33 oranında yerli tütün kullanmaları dikkat çekti.

“TÜTÜN KONTROLÜ POLİTİKALARINDAKİ SAMİMİYET VE AZİM MUTLAKA SÜRDÜRÜLMELİDİR”

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, "Tütün tüketimindeki artıştan büyük üzüntü duymaktayız. 1996 yılınnda tütün ürünlerinin reklamının yasaklanması ile başlayan mücadelemiz, 2009 yılında dumansız hava sahası uygulaması ile ivme kazanmıştı. 20092010 arasında tüketimde % 13 oranında azalma oldu ancak 2012 yılından itibaren tüketim yeniden artmaya başladı. Uzun yıllar halkımızın sağlığını korumak için emek harcayan bizler hukuksal eksiklerin tamamlanması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi odaklı acil önlemlerin alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de tütün tüketimindeki artışa ilişkin şunları söyledi: "İnsanımızı sağlığından ederek ekonomiye katılımını engelleyen, harcama potansiyelini diğer sektörlerden kendine çeken, ekonomiye katkı sunduğu söylemleri altında aslen ülkemizin ekonomik kaynaklarını tüketen sektör ile mücadele zamanıdır."

“HASTALIĞI TEŞHİS EDİP, TEDAVİ ETME ZAMANIDIR”

Sağlığa Evet Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız ise, "Dumansız hava sahası denetimindeki aksaklıkların giderilmesi, kamu bilgilendirme yöntemlerinin etkinleştirilmesi, bağımlılık tedavisinin ücretsiz yapılması, tütün endüstrisinin salgın etkeni olarak tanımlanması kaçınılmazdır." dedi.

DHA