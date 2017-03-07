Türkiye – AB Gümrük Birliğinin geleceği Brüksel’de ele alındı

Brüksel’de İKV tarafından “Türkiye, AB Gümrük Birliği Geleceği” konulu panel düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Belçika, AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı yaptı.

Brüksel’de İktisadi Kalkınma Vakfının Brüksel’deki binasında gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Ekonomi Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tan, Avrupa Komisyonu Komşuluk Ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğünden Michele Villani, Ankara Üniversitesi Avrupa Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sinem Baykal, IFO Uluslararası iktisat merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Erdal Yalçın, TEPAV G20 Çalışmaları Merkezi Müdürü Dr. Sait Akman katıldı. Panelin Moderatör’lüğünü İKV Başkan yardımcısı ve AB Hukuku Jean Monnet Profesörü Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu yaptı.

Panelin açılış konuşmasında konuşan AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı “ Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesiyle Türkiye, AB arasındaki ilişkiler açısından faydalı olacağını ifade etti.

Görüntü Dökümü

Genel görüntüler.

– İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu

– AB Büyükelçisi Fark Kaymakçı’nın konuşması.

– Konuşmacılardan genel görüntüler.

– Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun konuşması.

DHA