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Rize Haberi: Türkiye Akarsu Slalom Kano Şampiyonası Fırtına Deresi’nde başladı

Türkiye Akarsu Slalom Kano Şampiyonası Fırtına Deresi’nde başladı
14:104 Mart 2017
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Türkiye Akarsu Slalom Kano Şampiyonası Fırtına Deresi’nde başladı
Türkiye Akarsu Slalom Kano Şampiyonası Fırtına Deresi’nde başladı

TÜRKİYE Akarsu Slalom Kano Şampiyonası Rize’nin Ardeşen İlçesi’nde Fırtına Deresi’nde başladı.
Fırtına Deresi’nde oluşturulan Vali̇ Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafti̇ng Parkuru'nda düzenlenen şampiyonaya 10 kulüpten erkekler ve kadınlarda yıldız, gençler ve büyükler kategorisinde 76 sporcu katıldı. Şampiyonada devrilen kanolardan suya düşen bazı sporcular görevliler tarafından kurtarıldı. Türki̇ye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavi̇t Kabakçı, şampiyonaya yoğun bir katılım olduğunu belirterek federasyon olarak hedeflerinin 2020 Olimpiyatları'nda ülkeyi temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Türkiye Akarsu Slalom Kano Şampiyonası yarın sona erecek.

DHA

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