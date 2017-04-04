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İstanbul Haberi: Türkiye Futbol Vakfı'ndan Süleyman Seba anısına özel gece

Türkiye Futbol Vakfı'ndan Süleyman Seba anısına özel gece

21:094 Nisan 2017
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Türkiye Futbol Vakfı'ndan Süleyman Seba anısına özel gece
Türkiye Futbol Vakfı'ndan Süleyman Seba anısına özel gece

Türkiye Futbol Vakfı, 3 yıl önce vefat eden ve yarın doğum günü olan Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba anısına bir gece düzenledi.

Cankurtaran Citadel Otel'de düzenlenen geceye Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Türkiye Futbol Vakfı (TFV) Başkanı Engin Verel, Seba döneminde yöneticilik yapan Fahrettin Curoğlu, İlker Özbilek, eski futbolculardan Tayfur Havutçu, Ulvi Güveneroğlu ile Beşiktaş ve basın camiasından birçok isim katıldı. Süleyman Seba'nın en sevdiği şarkıların çalındığı gecede konuklar Seba ile ilgili anılarını anlattılar.

TFV Başkanı Verel, Süleyman Seba için düzenledikleri bu özel gecenin devamının geleceğini ve Türk futbolunda efsane olmuş sporcular anısına da yapmaya devam edeceklerini söyledi.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Geceden detaylar ve konuşmalar

HABER-KAMERA: ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

 

DHA

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