Türkiye genelinde NarkoSokak Operasyonu (1)

79 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklmaya göre, narkotik madde ticareti yapılan şahıslara yönelik iki aşamalı operasyon gerçekleştirildi.

Birinci aşamada ihbar ve istihbari bilgiler değerlendirilerek tespit edilen şahıslara yönelik, Ardahan ve Gümüşhane illeri hariç tüm illerde eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonun ikinci aşamasında ise 81 ilde 18.00 20.00 saatleri arasında, uyuşturucu satışının yoğun olarak yapıldığı mahalle ve sokaklarda Asayiş, Güvenlik, KOM, Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet birimlerinin de katıldığı helikopter destekli Narko-Sokak uygulaması gerçekleştirildi.

Şafak operasyonları neticesinde; narkotik suçlardan aranan 645 şahsın yanısıra 136,310 kilo esrar, 411 gram eroin, 25.40 gram afyon, bin 926 adet ecstasy, 666 gram kokain, 1478 gram bonzai, 138 metanfetamin, 700 adet sentetik ecza, 727 kök hint keneviri, 5 adet LSD, 30 adet tabanca, 74 adet av tüfeği, 855 adet fişek, 26 adet kurusıkı tabanca, 12 adet hassas terazi ve 27 bin 305 TL ele geçirildiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve ilgili Daire Başkanları'yla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden canlı olarak takip ettiği uygulamaya toplamda 11 bin 373 personel, 2 bin 572 ekip, 118 görev köpeği kaltıldı.

Haber: ANKARA, (DHA)

DHA