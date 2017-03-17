'Türkiye ile Ukrayna'nın ekonomi ve savunma işbirliği gelişecek'

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Özgün Talu, Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaretin, iki ülkenin özellikle ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında işbirliğini arttırmasını umduklarını söyledi.

Talu, Ukrayna'nın önde gelen gazetelerinden “Den” gazetesine verdiği demeçte, Groysman'ın Türkiye ziyaretinde Başbakan Binali Yıldırım'la görüşmesinde tarafların ikili ilişkilere dair bütün konuları ele aldıklarını belirtti. Talu ayrıca, Türk ve Ukrayna başbakanlarının, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasını en kısa sürede gerçekleştirme ve karşılıklı yatırımların teşviki ile korunması anlaşmasını yenileme konusunda uzlaştıklarını kaydetti.

Kırım sorunu da ele alındı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ukrayna Başbakanı Groysman'a, Ukrayna'daki Türk yatırımcıların sorunlarını çözmedeki ve Ukrayna'ya yeni Türk yatırımlarını teşvik etmedeki gayretlerinden ötürü teşekkür ettiğini kaydeden Talu, iki ülke başbakanlarının, Rusya'nın üç yıl önce ilhak ettiği Kırım Yarımadası konusunu da ele aldıklarını söyledi. Başbakan Yıldırım'ın Ukrayna Başbakanı Groysman'a Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğinin süreceğini belirttiğini aktaran Talu, Yıldırım'ın ayrıca, Türkiye'nin Ukrayna Hükümeti'nin yürütmekte olduğu reformları da destekleyeceğini söylediğini dile getirdi.

DHA