Türkiye karasularında son bir haftada 161 göçmen yakalandı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi'nde yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, son bir haftada yaşanan 5 olayda toplam 161 göçmen yakalandı, 1 göçmenin ise cansız bedeni denizden alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 3-10 Şubat tarihleri arasında yaşanan 5 göç olayının tamamı Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde gerçekleşti. Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık ve Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, gerçekleşen 5 olayda; Çeşme, Kuşadası ve Ayvacık bölgelerinde, 161 göçmen Türk karasularında yakalandı, 1 göçmenin cansız bedeni ise denizden alındı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde ise 3-10 Şubat tarihleri arasında herhangi bir göç olayı gerçekleşmedi.

Sahil Güvenlik unsurları tarafından karada tespit edilen 1 göç girişimi de jandarma birimlerine bildirilerek, önlendi. Ayvacık bölgesinde gerçekleşen göç olayında, Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurları tarafından karada tespit edilen 42 düzensiz göçmen düzenlenen ortak operasyon ile jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde; 1 Arama Kurtarma Gemisi, 45 Sahil Güvenlik botu, 16 SAGET, 4 DEGAK Timi ve 28 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 2 bin 73 saat seyir yapıldı. 25 helikopter ve 9 uçak sortisi ile toplam 79 saat 15 dakika uçuş gerçekleştirilirken, 6 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 252 saat görev gerçekleştirildi.

DHA