Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Denizli'de toplandı

DENİZLİ'de 'Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanımı' konusunun ele alınacağı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin iki gün sürecek 26'ncı Olağan Meclis Toplantısı, birlik üyesi belediye başkanları ve uzmanların katılımıyla başladı.

'Jeotermal Kaynakların Özellikleri Ve Potansiyelleri', 'Sağlıkta Jeotermal Kullanımı Ve Jeotermal Turizm', 'Jeotermal Enerji Ve Tarımsal Kullanımı' konularının ele alınacağı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 26'ncı Olağan Meclis Toplantısı, Karahayıt Richmond Termal Otel'de başladı. Toplantıya Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Ak Partili Başkanı Recep Altepe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Ak Partili Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Ak Partili Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Jeofizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Aydın ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 64 üye belediye başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, birliğe üye olmak için başvuran Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, Kocaeli'nin Körfez Belediyesi ve Antalya'nın Gazipaşa Belediyesi'nin başvuruları kabul edildi ve birliğin üye belediye sayısı 67 oldu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin tekstil üretiminde önemli bir yeri olduğunu hatırlatarak Denizli'nin tükettiğinden daha fazla üreten bir şehir olduğunu söyledi. Başkan Zolan, Denizli'de jeotermal kaynaklarını verimli şekilde kullanacaklarını belirterek, 'Sağlık turizmini şehrimizin politik ve sosyal gündeminde üst sıralara çıkarmak, yaşam kalitesini yükseltmek anlayışı çerçevesinde sahip olduğumuz jeotermal kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı kendimize ilke edindik. Bu kapsamda sağlıklı bir kent yaratmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yeni projeler geliştirmeyi ve uygulamaya hız kesmeden devam edeceğiz' dedi.

'SAĞLIKLI KENTLER PROFİLİ OLUŞTURUYORUZ'

Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, son üyelik başvurularıyla üye sayısının 67'ye ulaştığını söyledi. Biriliğin üye belediyelerin talepleri doğrultusunda çalışmalar da yaptığını belirten Altepe, 'Sahada mahallelerde, derneklerle, muhtarlıklarla sürekli iletişim halindeyiz. Ülkemizi, dünyamızı, gençlerimizi saran madde bağımlılığına karşı büyük bir mücadele içindeyiz. Bağımlılık ile mücadele çok zor bir konu, süreklilik gerektiren bir mücadele, yerel yönetimler olarak mutlaka mücadelede yer almamız gerektiğini düşünüyoruz' dedi. Altepe, birliğe üye belediyelerin şehir sağlık profili oluşturduklarını belirterek, 'Bildiğiniz gibi birliğimizin üyelik kriterleri içinde bulunan şehir sağlık profili, şehrinizde yaşayanların sağlığının ve bunları etkileyen faktörlerin niteliksel ve niceliksel bir açıklaması olarak tanımlanmaktadır. Şehir sağlık profili, şehrinizin sorunlarını tanımlar, gelişim için önerilerde bulunur, stratejik planlarınız için rehberlik hizmeti verir. Sağlıklı kentler birliğine üyelik başvurusunda bulunan belediyeler şehir sağlık profillerini hazırlamayı kabul ederek bu başvurularını yapmaktadırlar. Bugüne kadar 64 üye belediyemizden sadece 16 belediyemiz şehir sağlık profili çalışmasını birlik sekretaryamıza ilettiler. Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen eğitim sonrasında şehir sağlık profili çalışmasını başlatan belediyelerimiz oldu. Temennimiz tüm üyelerimizin kendi şehirleri için çok önemli bir veritabanı sağlayacak bu çalışmayı başlatmaları. birlik danışma kurulu üyelerimiz ve birlik sekretaryamız size rehberlik etmek için desteğe hazırlar' diye konuştu.

Toplantının açılış konuşmaları sonrası belediye başkanları meclis toplantısına geçti. Toplantıda, konunun uzmanları tarafından sağlıklı kentlerde jeotermal kaynaklarının kullanımı konusu ele alındı.

DHA