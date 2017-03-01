Türkiye Ürün Borsası A.Ş. kuruldu

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı İsmail Yücel, Türkiye Ürün Borsası A.Ş.'nin kurulduğunu, Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacağını açıkladı. Yücel, Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası ile ilgili üreticiye yönelik teşvikler de verileceğini söyledi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) meclis toplantısına Borsa Başkanı Işınsu Kestelli, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı İsmail Yücel ile İzmir Tarım İl Müdürü Ahmet Güldal katıldı. Toplantıda meclis üyelerine hitap eden Müsteşar İsmail Yücel, Ürün İhtisas Borsası alanında faaliyet gösterecek olan Türkiye Ürün Borsası A.Ş.'nin kurulumunda İTB'nin öncü bir rol oynadığını söyledi. Yücel, Türkiye Ürün Borsası'nı 2010 yılından beri kurmak için uğraştıklarını ancak, mutabakat sağlayamadıkları için bugüne kadar kurulamadığını söyledi. Yücel, şöyle dedi:

"O şirketi dün yani pazartesi günü kurduk. İzmir Ticaret Borsası da kurucu ortak olarak buraya katıldı. Şimdi bu konu Bakanlar Kurulu'nun imzasında. Ardından yarın veya sonraki gün Resmi Gazete'de yayınlanacak. Böylece faaliyete geçecek."

İTB BAŞI ÇEKTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'nin desteğiyle 7 yıldır kurulamayan ürün borsasının hayata geçirildiğini söyleyen Yücel, şöyle konuştu:

"Bu tür borsaların kurulması için 9 farklı Ticaret Borsası ile uzun süredir çalışıyorduk. Bu borsalar içinde İTB her zaman öncü olup, başı çekti. Şimdi hem kurucu ortak hem de ürün platformuyla bu yapının temel unsuru olarak hareket edecek. Kurulan yeni Borsa sayesinde hem ürünler tüm süreçlerinde kontrol altına alınacak, hem çiftçinin ürünü daha fazla değerlenecek. Lisanslı depolarla entegre şekilde çalışacak olan Ürün Borsası, bu depodaki ürünlerin de depoda dururken alınıp satılmasını sağlayacak."

ÜRETİCİ İÇİN ÖNEMLİ TEŞVİKLER

Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası'nın kurulmasına yönelik de önemli teşviklerin hazırlandığını açıklayan Müsteşar İsmail Yücel, yapılacak revizyonlarla teşviklerin sağlanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ürününü lisanslı depolara getirecek olanlara verilecek desteklerden biri nakliye ücretlerine yönelik olacak. Örneğin ton başına 25 TL nakliye ücretini karşılayacağız. Ayrıca ürünün analiz ücretinin tamamını ve depo kira ücretinin tamamını biz ödeyeceğiz. Rehin karşılığı kullanılan kredi faizlerinin yaklaşık yüzde 50'sini ödeyeceğiz. Lisanslı depo yatırımları öncelikli yatırım kapsamında değerlendirilip 5. bölge kapsamında değerlendirilecek. Her iki sistem de hedefine ulaştığında ülkemiz tarım ürünleri rekabet edebilir hale gelecek."

20 MİLYAR LİRA KAYIT ALTINA ALINDI

Hal Kanunu konusunda da konuşan Yücel, meyve-sebze sektöründe yüzde 70 oranında kayıt dışılık ve yüzde 25'lik zayi olduğunu, bunu kontrol edilebilecek bir alan haline getirmek için köklü değişiklikler yaptıklarını söyledi. 2016 sonu itibariyle kayıt dışılığın yüzde 48 civarına düştüğünü söyleyen Yücel, "Toplam 20 milyar liralık bir büyüklük böylece kayıt altına alınmış oldu. Bunun doğrudan ve dolaylı vergilerle birlikte ekonomiye katkısı çok daha fazladır. Bu anlamda kanun hedeflerine emin adımlarla yürüyor" dedi.

ÜRÜN İHTİSAS BORSASI NEDİR

Bakanlar Kurulu tarafından verilen kuruluş izni ile anonim şirket şeklinde kurulan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyet izni verilen, Ürün İhtisas Borsası, lisanslı depoculuk sistemi kapsamındaki tarım ürünlerinin fiziki veya elektronik ortamlarda alım satımına aracılık eder. Gerek ürünlerin fiziki olarak, gerekse ürünü temsilen lisanslı depo işletmelerince çıkarılan ürün senetlerinin ve alivre sözleşmelerin ticaretine aracılık da faaliyetleri arasındadır. Yeterli altyapı ve elektronik donanım ile mali altyapıya sahip olan ürün ihtisas borsasının faaliyet alanı bölgesel, ulusal veya uluslararası olabilir.

DHA