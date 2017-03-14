Türkiye ve Ukrayna kimlikle seyahat anlaşmasını imzaladı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandığını ve ülke vatandaşlarının artık yalnızca kimlikle seyahat edeceklerini söyledi.

Başbakan Yıldırım ile Ukrayna Başbakanı Groysman, Çankaya Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Ukrayna arasında imzalanan kimlikle seyahat anlaşması sonrası konuşan Başbakan Yıldırım, "Ukrayna ile turizm alanındaki durumumuz iyiye gidiyor. Geçen yıl Ukrayna'dan 1 milyonun üzerinde ziyaretçimiz oldu. Bu yeni muafiyet rejimiyle bu rakamın hem Türkiye'den Ukrayna'ya hem Ukrayna'dan Türkiye'ye gidiş gelişleri çok daha fazla artıracağını göreceğiz. Buna inanıyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak için hava ulaşımında gelişmeye ihtiyaç var. Yeni seferlere ihtiyaç var. Bunları da karşılıklı yetkililerimiz planlamalarını yapacaktır" dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM: SAYIN BAŞBAKAN GEREKLİ ADIMLARI ATMA KONUSUNDA KARARLI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ukrayna'da da uzantıları olduğunu belirten Yıldırım, "Ukrayna hükümeti; 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında, seçilmiş ve meşru hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında olduğunu ilk anda tüm dünyaya duyurmuştur. Darbeye karşı Türkiye'ye açıkça desteğini ortaya koymuştur. Bu girişimin arkasındaki terör örgütünün birçok ülkede olduğu gibi Ukrayna'da da uzantılarının olduğunu biliyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan'ın gerekli adımları atma konusunda kararlı olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN KIRIM DAHİL TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Ukrayna hükümetiyle yakın çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, "Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önemsiyor ve bunu desteklemeye devam ediyor. Kırım Tatarları, Ukrayna ile ülkemiz arasında özel bir dostluk köprüsü oluşturmaktadır. Dolayısıyla Kırım'ın ilhakıyla beraber ortaya çıkan Kırım Tatarlarının sorunlarının giderilmesi, iskan meselelerinin halledilmesi için Ukrayna hükümetiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

UKRAYNA BAŞBAKANI GROYSMAN: UÇAK ÜRETİMİ KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ

Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman ise iki ülke arasında artık kimlikle seyahat edilebileceğini dile getirerek, Türkiye ile müzakerelerin sağlam bir temel üzerine kurulduğunu vurguladı. Ukrayna'nın son derece güvenilir bir ortak olduğunun altını çizen Groysman, şunları söyledi:

"Sayın Başbakan ile birlikte özellikle üzerinde durduğumuz noktalardan biri, uçak üretimi konusunda çabalarımızı bir araya getirmek. Ukrayna'nın bu anlamda önemli bir teknoloji alt yapısı var. Türkiye'nin de önemli bir teknoloji alt yapısı mevcut. Eğer çabalarımızı bir araya getirebilirsek ortaklaşa uçak üretimi konusunda iş birliği gerçekleştirebiliriz. Bu da son derece rekabetçi bir proje olacaktır ve küresel anlamda havacılık sektöründe talep görecektir"

BAŞBAKAN YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekledikleri yönündeki açıklaması için Başbakan Yıldırım'a teşekkür eden Ukrayna Başbakanı Groysman, "Bu ziyaretimiz vesilesiyle bize bir mesaj verdiniz. Türk gemilerinin, Kırım limanlarına gitmeyeceğini ifade ettiniz. Bu son derece önemli bir mesajdı. Sayın Başbakan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Desteğinizi arkamızda hissediyoruz. Kırım Tatarlarıyla ilgili Türkiye'nin almış olduğu pozisyonun, bizim için son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

DHA