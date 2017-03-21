TürkiyeABD uçuşlarında, kabinde elektronik cihaz bulundurmak yasaklandı

ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu sekiz ülke uçuşlarında, büyük elektronik eşyaların yolcu bagajı olarak alınmasını yasakladı.

Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, tarifeli uçuşlarda kabin içerisinde dizüstü bilgisayar, tablet, kamera, DVD oynatıcı, video oyun konsolosu gibi büyük elektronik cihazların bulundurulmasını yasakladı. Cep telefonları yasağa dahil edilmedi.

Sekiz ülkeden İstanbul dahil on havalimanını kapsayan yasağın gerekçesi olarak, söz konusu cihazların içine bomba saklanabilmesi ihtimali gösteriliyor.

ABD'ye direkt uçuşları kapsayan yasağın bir benzerinin İngiltere'de de yürürlüğe gireceği daha önce açıklanmıştı.

On havalimanından uçuş yapan dokuz havayolu şirketini etkileyen karar, Türk Hava Yolları haricinde, Ürdan, Mısır, Kuveyt, Suudi Arabistan, Fas, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etihad Havayolları'nı etkileyecek.

DHA