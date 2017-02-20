Türkiye'de 24 bin 259 kişiye elektronik izleme yapıldı

SAMSUN Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, "Elektronik izleme sistemi ile Türkiye genelinde bu güne kadar 24 bin 259 kişinin denetim ve takibi yapılmıştır. Aynı anda aktif olarak 2 bin 896 kişinin denetim ve takibi ise devam etmektedir" dedi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi'nin bölge toplantısı düzenlendi. Toplantı 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa Samsun Valisi İbrahim Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile adli erkan üyeleri katıldı.

Toplantının açılış bölümünde konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, 20 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5042 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri kanunu ile denetimli serbestlik teşkilatının kurularak hizmet verilmeye başlandığını belirterek, "2016 yılında Türkiye genelinde mahkeme ve savcılıklardan denetimli serbestlik müdürlüklerine infaz için gelen dosya sayısı 2016 aralık ayı itibariyle Türkiye genelinde 594 bin 948 olup, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne gelen dosya sayısı ise 7 bin 600'dür. 2012 Nisan ayında 5402 sayısı Denetimli Serbestlik Kanunu'nda yapılan yasal düzenleme ile şüpheli, sanık ve hükümlülerin elektronik sistemlerle izlenebilmesine yasal imkan sağlanmakla beraber ülkemizde elektronik izleme sistemi aktif olarak 2013 yılında ancak faaliyete geçirilebilmiştir. Elektronik izleme sistemi ile Türkiye genelinde bu güne kadar 24 bin 259 kişinin denetim ve takibi yapılmıştır. Aynı anda aktif olarak 2 bin 896 kişinin denetim ve takibi ise devam etmektedir. Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde ise 2013 yılından bu güne kadar 835 hükümlünün denetim ve takibi yapılmış aktif olarak şu anda ise 160 kişinin denetim ve takibi devam etmektedir" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Alternatif bir seçenek olan elektronik izlemenin mahkum sayısını yönetmekte ve ihtiyaca göre düzenlemede esneklik sağladığı, ceza infaz kurumunda yoğunluğu azalttığı daha fazla rehabilitasyon aktivitesi imkanı tanıdığı tekrar suç işleme oranlarını düşürdüğü kaynak kullanımını azaltıp başka yatırımların yapılmasına imkan tanıdığı yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Ülkemiz ve ilimizde elektronik kelepçe ile aktif izlenen hükümlülerin suç türlerine baktığımızda bunların yoğunlukla hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, cinsel saldırı, fuhuş, yağma, tehdit ve çocuğun cinsel istismarı suçları olduğu görülmektedir. Bakanlığımız ülkemiz genelinde aynı anda 5 bin kişinin denetim ve takibinin elektronik kelepçe sistemiyle yapılmasını hedeflemektedir."

Samsun Valisi İbrahim Şahin ise yaptığı konuşmada denetimli serbestlik sistemini uygulayan Avrupa ülkelerinden örnekler vererek konuşmasına şöyle devam etti: "Ülkemizde de elektronik denetim sistemi belki çok yeni ama uygulanmaya başladığında rakam olarak düşünün 20 bin, 40 bin daha yukarılara çıktığında en azından bu miktardaki insanların hapishanelerde kalması veya yeni hapishaneler yapılması yerine daha sağlıklı bir ceza infaz hukukunun uygulanması anlamına geliyor. Ekonomik boyutunu zaten söyledik ama özellikle küçük yaştaki çocukların cezaevine girmesi aslında cezanın caydırıcılık etkisinin ötesine geçiyor. "

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar'ın elektronik izleme sistemi ile ilgili bir sunum yaptı.

DHA