Türkiye'de dijital reklam gelirleri 2016'da yüzde 14 arttı

İNTERAKTİF reklamcılığın standartlarını belirleyerek, gelişmesi için çalışan uluslararası bir platform olan IAB, 2016 yılı dijital reklam yatırımları rakamlarını açıkladı. IAB Türkiye sonuçlarına göre dijital reklam yatırımları 2015 yılına göre yüzde 13,7 oranında artarak 1 milyar 872,4 milyon TL’ye ulaştı.

"DİJİTAL REKLAM GELİRLERİ YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 20 ARTTI"

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun bu araştırma ve ekonomik veriler için şunları söyledi:

"Yılın ilk yarısında dijital %20’lik büyümeyle mükemmel bir performans sergilemişti. Ancak ikinci yarıda bilinen nedenlerden ötürü bir yavaşlama yaşandı. Bu da yıl toplamını etkiledi. Ancak %14’lük bir büyüme yine de bizleri memnun etti. Dijital, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de reklam sektörünün çekici gücü olmaya devam ediyor. Öte yandan dijital transformasyon iş dünyasının önemli gündem maddelerinden biri. Accenture Strategy isimli dünyaca ünlü danışmanlık firmasının hazırladığı "Digital Disruption Growth Multiplier" yani internet reklamlarında yeniden yapılandırma ile şekillenen büyüme çarpanı raporu dijital ekonominin, dünya ekonomisinin %22,5’ini oluşturduğunu ortaya koyuyor. IAB Türkiye’nin Ipsos ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle hazırladığı dijital reklamın ekonomiye katkısı raporu, dijital reklama yapılan her 1 TL yatırımın milli gelire 17,2 kat olarak yansıdığını ve sadece 2015’te dijital reklamın doğrudan ve dolaylı etkileriyle birlikte 1,26 milyon kişilik istihdam yarattığını gösteriyor. Dijital reklam teknolojileri dijital ekonominin temel yapı taşlarından biri, bu nedenle Türkiye’de dijital reklamın büyümesinin sürmesi bir anlamda memleket meselesi.”

IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 2016’da yüzde 11 büyüyerek 1 milyar 59 milyon TL oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 821,4 milyon TL ile gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 34’lük büyümeyle 179,8 milyon TL olarak gerçekleşirken, sponsorluk reklamlarının yerini alan ve native olarak bilinen haber içeriği şeklindeki reklamların payı ise 58 milyon TL’ye ulaştı.

EPOSTA REKLAMLARI KÜÇÜLDÜ OYUN İÇİ REKLAMLAR BÜYÜDÜ

IAB Türkiye yetkilileri, sektördeki gelişmelere paralel olarak bu yıl verinin analizinde değişikliğe gidildiğini ve mobilin format olmaktan çıkarılarak, platform olarak konumlandırıldığını söyledi. AdEx-TR isimli analizde yapılan bir diğer önemli değişiklik ise arama motoru reklamları başlığı altında artık sadece ücretli sıralama yatırımlarının olması. Aslında display olan arama motoru görüntülü reklam ağı yatırımlarının gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımlarının içine alınması oldu.

Arama motoru reklam yatırımlarının büyüklüğü 706,6 milyon TL olurken, ilan sayfaları reklam yatırımları 91,1 milyon TL’ye çıktı. Geçen yıl elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunun etkisine bağlı olarak küçüldüğü tahmin edilen e-posta küçülmeyi sürdürdü ve 5,6 milyon TL oldu. Buna karşılık oyun içi reklamlar 10 milyon TL’lik büyüklüğe erişti.

DİJİTAL REKLAMLARIN YAKLAŞIK 3'TE 1'İ MOBİL'DE

1 milyar 872,4 milyon TL’lik toplam dijital reklam yatırımlarının 601 milyon TL’si display, arama motoru, ilan sayfaları, e-posta ve oyun içi reklam dahil olmak üzere mobil platformlarda gerçekleşti. 262,4 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 64’ü mobil cihazlarda yer aldı. 2016’da programatik satın almanın artışı sürdü ve büyüklüğü 993,8 milyon TL’ye çıktı.

DHA