Türkiye'de ilk kez 'Drone' yarışı yapıldı

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Drone yarışlarının birinci etabı, Küçükçiftlik parkında yapıldı. 32 yarışmacının katıldığı yarışta drone pilotları kendileri için hazırlanan parkuru en kısa sürede tamamlanmak için kıyasıya mücadele etti. Festival havasında geçen yarışmada seyirciler standlarda drone teknolojisi ile tanışma ve uçurma fırsatı buldu. Yarışmanın sponsorlarından Teknosa şirketinin genel müdürü Bülent Gürcan “Yarışmacıların kendi yaptıkları dronlarlar yarışmaya katılmaları çok önemli” dedi. Öte yandan sponsorlardan Mavi Beton Genel müdürü Erol Baydemir “ Drone teknolojisini önümüzdeki yıllarda her alanda görüp hissedeceğiz. Biz çalıştığımız inşaatlarda kullanmak için hazırlık içindeyiz.” dedi.

İLK KEZ YAPILDI

Bütün dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen drone yarışları, ilk kez Drone ligi adı altında Türkiye’deki meraklıları ile buluştu. Maçka’da bulunan Küçükçiflik parkında özel olarak hazırlanan pistte yarışmacılar drone kullanmaktaki hünerlerini sergilediler. Yarışmacılar, cihazlarının üzerindeki kameradaki görüntüyü gözlüklerinden takip ederek engelleri ardı ardına aştılar. Öte yandan yarışmaları izlemek için gelen drone meraklıları kendileri için hazırlanan standlarda drone teknolojisi ile tanışıp Dronlarla test uçuşu yapma fırsatı buldular.Türkiye Drone Liginin organizatörlerinden tanıtımı Can Tayfun, “Amacımız bu hobiyli erkeze sevdirip ulaşabilmesini sağlamak" dedi

"YARIŞMACILARIN KENDİ YAPTIKLARI DRONELARLA YARIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

Yarışmanın sponsorları arasında bulunan Teknosa’nın Genel Müdürü Bülent Gürcan, yarışmacıların kendi yaptıkları dronlarla yarışmasının önemine dikkat çekerek “Türkiye Drone Ligi İstanbul’da başlıyor. Bundan sonra Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, İzmir'de devam edeceğiz. 32 tane yarışmacı var. Çoğunluğu üniversite öğrencisi. Şu anda 32 yarışmacının hepsi erkek ama biz kadın yarışmacıların da katılmasını istiyoruz” dedi

"İNŞAATLARIMIZDA DRONE KULLANMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Öte yandan yarışmanın ana sponsorlarından Mavi Beton şirketinin Genel Müdürü Erol Baydemir “Drone teknolojisi geleceğin teknolojisi, bu nedenle yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda drone teknolojisini her alanda hissedeceğiz. Biz çalıştığımız inşaat alanlarında drone kullanmak için hazırlıklarımızı ve araştırmalarımızı yapıyoruz. Bu tahmin edilenden çok önce gerçekleşecek” dedi.

8 MİLYAR LİRALIK DRONE PAZARI VAR

2014 yılında dünya genelinde 3 milyon drone varken bu rakam 2015’te 6 milyona çıktı. 2021 yılında dünyada yaklaşık 30 milyon drone olacağı tahmin ediliyor Dünya drone pazarının büyüklüğü şu anda 8 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamın 2021 yılında 12 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın sonunda Türkiye'de drone kullanıcı sayısı 11 bin 839'u buldu.Ulaştırma



DHA