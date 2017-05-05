Türkiye'de 'kalp yetersizliği' hastası dünya oranlarının üstünde

TÜRK Kardiyoloji Derneği, kalp yetersizliği çalışma grubu başkanı Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu, nefes darlığı, ayak bileği ve bacaklarda şişliğin kalp yetersizliğinin en önemli belirtilerinden olduğunu belirtti.

Kalp Yetersizliği Farkındalık Günü'nde basın toplantısı düzenleyen Türk Kardiyoloji Derneği, hastalığa dikkat çekmeye çalıştı.

DOĞRU BİLGİ VERMEK İÇİN İNTERNET SİTESİ AÇILDI

Toplantının açılışını yapan Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Gelecek Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, Kalp Yetersizliği Farkındalık Günleri'nin her yıl Mayıs ayında düzenlendiğini belirtti ve şunları söyledi:

'Bu yıl da üyesi olduğumuz Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından farkındalık günleri 57 Mayıs 2017 olarak belirlenmiştir. Burada amaç kalp yetersizliği semptomlarının erken fark edilmesinin önemi ve doğru teşhisin konulması konusunda halkı ve politikacıları bilinçlendirmektir. Türk Kardiyoloji Derneği, tüzüğünde belirtilen amaçlara uygun olarak halka yönelik eğitim faaliyetleri de yürütmekte olup Kalbinidinlesen.com web sitesinden halkı bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Halkımızı Kalbinidinlesen.com web sitesini kullanmaya davet ediyorum. Maalesef internette sağlıkla ilgili ciddi bilgi kirliliği mevcut, Türk Kardiyoloji Derneği denetimindeki bu siteden kalp yetersizliği ile ilgili geniş bilgi alabilir, uzmanına soru sorabilirler. Soruları bilimsel olarak yanıtlanacaktır. Kalp sağlığı hakkında doğru bilgiye ulaşmak istiyorsanız doğru adres Kalbinidinlesen.com.'

TÜRKİYE'DE KALBİMİZ ERKEN YORULUYOR

Hastalığın tanımı ve nedenleri konusunda da bilgi veren TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu, kalp yetersizliğinin kalbin ihtiyacı olan kan ve oksijen miktarını karşılayamadığı durum olarak tanımlandığını belirtti ve şunları açıkladı:

'Genellikle kalp yetersizliği olan olgularda, kalbin kasılmasında bir azalma söz konusudur ve kalpte büyüme söz konusu olur. Bazı olgularda kalbin kasılmasındaki azalmaya bağlı olarak kalbin performansında azalma ortaya çıkarken ileri yaştaki olgularda özellikle şeker hastalığı ve tansiyona bağlı ortaya çıkan kalp hastalıklarında kalbin kasılması normal iken ve kalpte büyüme bulunmaz iken kalbin gevşemesindeki anormalliğe bağlı olarak kalp yetersizliği de ortaya çıkabilir.

Kalp yetersizliğinin dünyada görülme oranı yüzde 1 ile yüzde 2 oranında bildiriliyor. Ülkemizde Türk Kardiyoloji Derneği olarak yaptığımız bir toplum temelli çalışmanın verilerine göre Türkiye'de yüzde 2,9 oranında kalp yetersizliği görüldüğünü biliyoruz. Ama bundan daha da önemlisi belki yine Türk toplumunda yüzde 5 civarında henüz kalp yetersizliği gelişmemiş, kalp yetersizliğine adım atmaya hazır olan, risk faktörlerinin üzerinde bulunduğu önemli bir toplum kesiminin de olduğunu bilmekte fayda var.

Bizim toplumumuzda maalesef sigara içme oranları, obezite dediğimiz şişmanlık oranları ve kardiyovasküler risk oranları biraz daha fazla ve bizim toplumumuzda kalp damar hastalıkları, kalp krizinin görülme oranları maalesef diğer ülkelere göre 10 sene erken oluyor. Kalp yetersizliğinin de en önemli nedenlerinden bir tanesi kalp damar hastalıkları. Daha önceden kalp krizi geçirilmiş olması ve yaygın kalp damar hastalığının olmuş olması en önemli nedenler arasında.'

DHA