İstanbul Haberi: 'Türkiye’de Yılın Borçlanma İşlemi Ödülü' Akbank’ın 'Türkiye’de Yılın Borçlanma İşlemi Ödülü' Akbank’ın Son Dakika Haberi







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'Türkiye’de Yılın Borçlanma İşlemi Ödülü' Akbank’ın Akbank’ın Ağustos 2016’da başarıyla yenilediği 1.2 milyar dolar büyüklüğündeki sendikasyon kredisi, dış borçlanma alanındaki en seçkin uluslararası finans yayınlarından biri olan Global Capital’in “Türkiye’de Yılın Borçlanma İşlemi Ödülü”nü kazandı.

Dış borçlanma alanındaki en önemli araştırma ve yayın gruplarından biri olan Global Capital’ın düzenlediği “Syndicated Loans, Leveraged Finance and Private Placement Awards” ödülleri sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Hiç bir başvurunun yapılmadığı, sonuçların tamamıyla uluslararası bankaların oyuyla belirlendiği bu seçkin ödül töreni uluslararası bankaların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Londra’da gerçekleşti. Akbank 2016 Ağustos ayında imzaladığı 1.2 milyar dolar büyüklüğündeki sendikasyon kredisi ile “Türkiye’de Yılın Borçlanma İşlemi Ödülü”nün sahibi oldu.

Londra’da gerçekleşen ödül törenine katılan Akbank Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Rota, 2016 Ağustos sendikasyonunu Türkiye’de beklenmedik gelişmelerin yaşandığı, piyasa şartlarının zorlu olduğu bir dönemde gerçekleştirdiklerinin altını çizdi ve ekledi:

"Ülkemiz için kritik bir dönemde imzaladığımız 1.2 milyar dolarlık sendikasyon kredimizle, yüzde 100’ün üzerinde talep toplayarak önemli bir yurtdışı finansman sağladık. Ayrıca jeopolitik risklerin yüksek olduğu böylesi zorlu bir dönemde dahi sendikasyonun 1 yıllık diliminin yanına 3 yıllık uzun vadeli bir dilimi de ekledik. Bu başarı, yatırımcıların o dönemdeki zor koşullara karşın Türk ekonomisine, bankacılık sektörünün sağlamlığına ve Akbank’ın başarılı performansına olan inancını bir kez daha teyit etmiş olması açısından da bizi çok mutlu etti. Global Capital’in bu prestijli ödülünü kazanmamız sendikasyon kredimizin başarısının diğer önemli göstergesi oldu. Törende ödül kazanan tek Türk bankası olmaktan gurur duyuyoruz.” (lı)

DHA