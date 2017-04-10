Türkiye'deki referanduma Kosova'da yüzde 55.8 katılım

Kosova'da kayıtlı Bin 278 seçmen, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında dün Kosova'nın ilk ve tek Başkonsolosluğu olan Prizren'deki Türk Başkonsolosluğu'nda oyunu kullanmak için sandık başına gitmişti. Kosova devletinin tek Başkonsolosluğu olan Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu'nda Kosova saati ile sabah 09.00'da başlanılan oy işlemlerinin akşam 21:00'e kadar devam etti. Dün Kosova'da Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçiliğinde Bin 278 kayıtlı seçmenden, 714 seçmenin oy kullandığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu'nda 286 seçmen oy kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçiliğinde ise 428 seçmenin oy kullandığı belirtildi. Toplamda 714 seçmenin oy kullandığı Kosova'da katılımın yüzde 55.8 olduğu belirtildi.

DHA