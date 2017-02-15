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Şanlıurfa Haberi: Türkiye'nin en çok ikramiye kazanan yarış atının sahibi öldü

Türkiye'nin en çok ikramiye kazanan yarış atının sahibi öldü
14:4115 Şubat 2017
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Türkiye'nin en çok ikramiye kazanan yarış atının sahibi öldü
Türkiye'nin en çok ikramiye kazanan yarış atının sahibi öldü

TÜRKİYE Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı 47 yaşındaki Ramazan Kaya, İstanbul'da 3 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Ankara’daki yarış sırasında attan düşerek geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ünlü jokey Ömer Kaya’nın ağabeyi olan Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, geçen yıl 27 Ekim'de İstanbul’da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedaviye alındı. Kaya, İstanbul'da tedaviye alındığı hastanede bu sabaha karşı hayatını kaybetti.
Kazandığı 9 milyon lira ile  Türk yarış tarihin en çok ikramiye kazanan atı 'Kafkas'nın sahibi olan Kaya'nın cenazesi, yarın memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilecek.

 

DHA

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