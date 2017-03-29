Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Türkiye'nin ilk 'Havarayı' İstanbul'da başlıyor

Türkiye'nin ilk 'Havarayı' İstanbul'da başlıyor
13:0729 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Türkiye'nin ilk 'Havarayı' İstanbul'da başlıyor
Türkiye'nin ilk 'Havarayı' İstanbul'da başlıyor

KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy Başakşehir arasında yapılacak olan havaray ihalesi tamamlanarak sözleşme aşamasına gelindi. İnşaatın Nisan ayı içinde başlaması planlanıyor. Havarayın 2019 yılının ilk aylarında hizmete alınması planlanıyor.

SAYILARLA İLK HAVARAY

Güzergah : Küçükçekmece Sefaköy-Başakşehir

Hat uzunluğu:15 km.

Yolculuk Süresi: 27 Dk

Yolcu Kapasite: 15 bin (tek yön/saat)

İstasyonlar: Sefaköy, Armoni Park, Borusan, Sanayi, Gümrük Yolu, Halkalı Merkez, Toki-1, Toki-2, Arena Park(Atakent), Masko, Ziya Gökalp, Atatürk Oto Sanayi 1, Atatürk Oto Sanayi 2, Başakkonutları, Onurkent, Oyakkent istasyonundan geçerek Fatih Terim Stadyumu istasyonunda son bulacak.

30 dizi/set Havaray aracı ile hizmet verilecek.

Güzergâh üzerinde;

Kirazlı – Halkalı Metro Hattı ile Halkalı Merkez İstasyonu'nda

Yenikapı – İncirli – Sefaköy – Beylikdüzü Metro Hattı ile Sefaköy İstasyonu'nda

Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt Metro Hattı Arena Park İstasyonu'nda

Otogar – Bağcılar – Başakşehir Metro Hattı ile Başakşehir Konutları Metro İstasyonu'ndan

Diğer Raylı Sistem hatları ile entegrasyon sağlanacak.

DHA

Göztepe neden İstanbul’un yeni ‘Gözde’si oldu?
Keşfet

Göztepe neden İstanbul’un yeni ‘Gözde’si oldu?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar