Türkiye'nin ilk 'Havarayı' İstanbul'da başlıyor

KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy Başakşehir arasında yapılacak olan havaray ihalesi tamamlanarak sözleşme aşamasına gelindi. İnşaatın Nisan ayı içinde başlaması planlanıyor. Havarayın 2019 yılının ilk aylarında hizmete alınması planlanıyor.
SAYILARLA İLK HAVARAY
Güzergah : Küçükçekmece Sefaköy-Başakşehir
Hat uzunluğu:15 km.
Yolculuk Süresi: 27 Dk
Yolcu Kapasite: 15 bin (tek yön/saat)
İstasyonlar: Sefaköy, Armoni Park, Borusan, Sanayi, Gümrük Yolu, Halkalı Merkez, Toki-1, Toki-2, Arena Park(Atakent), Masko, Ziya Gökalp, Atatürk Oto Sanayi 1, Atatürk Oto Sanayi 2, Başakkonutları, Onurkent, Oyakkent istasyonundan geçerek Fatih Terim Stadyumu istasyonunda son bulacak.
30 dizi/set Havaray aracı ile hizmet verilecek.
Güzergâh üzerinde;
Kirazlı – Halkalı Metro Hattı ile Halkalı Merkez İstasyonu'nda
Yenikapı – İncirli – Sefaköy – Beylikdüzü Metro Hattı ile Sefaköy İstasyonu'nda
Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt Metro Hattı Arena Park İstasyonu'nda
Otogar – Bağcılar – Başakşehir Metro Hattı ile Başakşehir Konutları Metro İstasyonu'ndan
Diğer Raylı Sistem hatları ile entegrasyon sağlanacak.
DHA